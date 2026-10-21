Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.330 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Qiagen und RWE, am Ende Volkswagen, FMC und BMW.



"Mit der Deutschen Börse ist die Berichtssaison der deutschen Unternehmen gestern positiv angelaufen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Mit SAP folgt am Abend das Dax-Schwergewicht. Die SAP-Zahlen werde den Dax dementsprechend erst morgen bewegen.



"Die Schnäppchenjäger sind da. Die jüngsten Einschläge haben die ersten zum Kaufen verleitet", so Altmann. "Um von einer Trendwende nach oben zu sprechen, ist es freilich zu früh. Dennoch ist positiv, dass Aktien wieder gekauft werden. Zusätzlich heben die Quartalsgewinne von SpaceX und Super Micro die Stimmung."



Beim Dax geht die Richtungssuche allerdings weiter. "Seit mittlerweile etwa sechs Wochen pendelt der deutsche Leitindex in einer Spanne von gut 1.000 Punkten seitwärts. Nach unten scheint die 200-Tage-Linie den Dax aktuell gut abzusichern. Nach oben werden zwischen 25.500 und 26.000 sofort Gewinne mitgenommen", so der Analyst. "Das ist der aktuelle Trading-Markt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1223 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8910 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 110,00 US-Dollar; das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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