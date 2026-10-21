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electrovac AG erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027



21.10.2026 / 09:51 CET/CEST

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electrovac AG erhöht die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027

Salzweg, 21. Oktober 2026 - Die electrovac AG ("electrovac", die "electrovac Gruppe", ISIN: DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat heute auf Basis der positiven vorläufigen Halbjahreszahlen entschieden, seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/2027 (31. März) anzuheben. Das Unternehmen rechnet nunmehr im Gesamtjahr mit einem EBIT von EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio. (bislang: EUR 11 Mio. bis EUR 12 Mio.) und einem um IPO-Kosten bereinigten EBIT von EUR 15 Mio. bis EUR 16 Mio. (bislang: EUR 13 Mio. bis EUR 14 Mio.). Für den Umsatz rechnet electrovac weiterhin mit Erlösen in der Spanne zwischen EUR 120 Mio. und EUR 130 Mio. Grund für die Anhebung der Ergebnisprognose ist die positive Entwicklung in den margenstarken Geschäftsbereichen Aerospace & Defence und Industrial sowie die über den Erwartungen liegende Betriebsleistung des Konzerns.

Im ersten Halbjahr 2026/2027 verzeichnete die electrovac Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen eine Steigerung der Umsatzerlöse auf EUR 61,5 Mio. (H1 2025/2026: EUR 55,7 Mio.) und eine Steigerung des operativen Ergebnisses (EBIT) um 26 % auf EUR 8,2 Mio. (H1 2025/2026: EUR 6,5 Mio.).

Die electrovac AG veröffentlicht den Halbjahresbericht 2026/2027 am 20. November 2026.

Der Vorstand

Salzweg, den 21. Oktober 2026

Kontakt

electrovac AG

Anglstraße 4

94121 Salzweg, Deutschland



Investor Relations:

Frederic Hilke, Jonas Schneider

iron AG

E-Mail: ir@electrovac.com

Telefon: +49 (0) 221-914097-12