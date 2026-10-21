Erweiterte Zusammenarbeit bietet für HondaJet-Piloten fortschrittliches Sicherheitstraining für Start- und Landebahnbetrieb

FlightSafety International Inc. (FSI), der weltweit führende Anbieter in der Luftfahrtausbildung und Simulationstechnologie, gab heute eine Erweiterung seiner langjährigen Partnerschaft mit der Honda Aircraft Company bekannt, um einen neuen "Runway Operations Mastery"-Kurs für HA-420 Elite- und Elite II-Piloten zur Verfügung zu stellen.

In Zusammenarbeit mit der Honda Aircraft Company entwickelt, konzentriert sich der immersive Trainingskurs auf die Stärkung der Pilotenkompetenz, um einen sichereren Betrieb zu unterstützen. Das neue freiwillige Angebot spiegelt das gemeinsame Engagement der Unternehmen wider, die Luftfahrtsicherheit durch gezieltes Training zu verbessern.

"Seit mehr als 75 Jahren bestand die Aufgabe von FlightSafety darin, die Flugsicherheit durch gezieltes Training voranzubringen, das auf reale Herausforderungen eingeht, mit denen Pilotinnen und Piloten konfrontiert sind", so Ben Carter, Executive Vice President, Learning Center Operations, FlightSafety International. "Dieser neue Kurs spiegelt unser fortlaufendes Engagement wider, mit unseren OEM-Partnern zusammenzuarbeiten, um ein spezialisiertes Training zur Festigung entscheidender Fähigkeiten anzubieten, um somit fundierte Entscheidungen auch unter herausfordernden Bedingungen zu ermöglichen."

"Als Teil unseres umfassenderen Engagements, ein außergewöhnliches Besitzerlebnis weit über die Auslieferung des Flugzeugs hinaus zu bieten, geben wir den HondaJet-Betreibern zusätzliche Hilfsmittel an die Hand und vermitteln Kenntnisse, um Vertrauen aufzubauen, die Kompetenz zu steigern, die Einsatzbereitschaft zu erhöhen und die Leistung ihres Flugzeugs zu maximieren", so Amod Kelkar, Senior Vice President und Chief Commercial Officer, Honda Aircraft Company. "Es erfüllt uns mit Stolz, mit FlightSafety zu kooperieren, um unsere Betreiber mit diesem branchenführenden Training zu unterstützen."

Der 5,5-stündige Kurs kombiniert E-Learning, Briefings und Nachbesprechungen sowie Level D Full-Flight Simulator Training. Er steht auf Anfrage in North Carolina und Farnborough (Großbritannien) zur Verfügung. In den kommenden Wochen wird das Vertriebsteam von FlightSafety International (FSI) die Betreiber von HondaJet kontaktieren, um sie über den neuen Kurs zu informieren, einschließlich eines zeitlich begrenzten Einführungs-Sonderangebots. Betreiber, die mehr erfahren möchten, werden gebeten, sich an ihren FlightSafety-Vertreter zu wenden.

Über FlightSafety International Inc.

FlightSafety International ist das weltweit führende Unternehmen für professionelle Flugausbildung und Anbieter von Flugsimulatoren, visuellen Systemen und Displays für Bildungs-, kommerzielle, staatliche und militärische Organisationen. Im Jahr 2026 feiert das Unternehmen sein 75 -jähriges Bestehen und blickt damit auf mehr als sieben Jahrzehnte zurück, in denen es durch strenge, praxisorientierte Schulungsprogramme für Piloten, Techniker und andere Fachkräfte aus über 170 Ländern zur Verbesserung der Flugsicherheit beigetragen hat. FSI betreibt derzeit weltweit eine Flotte modernster Simulatoren in Lernzentren und Schulungsstätten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter flightsafety.com.

Über Honda Aircraft Company

Die Honda Aircraft Company, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der American Honda Motor Co., Inc. ist für Forschung, Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Herstellung des innovativen HondaJet Elite II verantwortlich. Die Honda Aircraft Company wurde 2006 gegründet und hat ihren weltweiten Hauptsitz im US-Bundesstaat North Carolina. Die weltweiten Auslieferungen des HondaJet überschritten 2024 die Marke von 250 Flugzeugen. Das Unternehmen entwickelt derzeit sein neuestes Flugzeug, den 11-Personen-HondaJet Echelon, der in North Carolina zusammen mit dem HondaJet Elite II produziert wird, wobei Honda Aircraft den globalen Marken-Slogan "The Power of Dreams: How We Move You" (Die Kraft der Träume: Wie wir Sie bewegen) weiter vorantreibt. Weitere Informationen erhalten Sie im Digital FactBook.

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