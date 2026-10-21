Die Qiagen-Aktie knüpft am Mittwoch vorbörslich an ihre starke Vortagsbewegung an. Auf Tradegate legte der Kurs des Dax-Titels gegenüber dem Xetra-Schluss zeitweise um bis zu 3,5% zu, zuletzt blieb ein Plus von mehr als 2%. Am Vortag war der Kurs bereits um fast 4% gestiegen, vor allem dank einer Rally in den letzten 30 Handelsminuten. Mit 43 € markiert die Aktie den höchsten Stand seit Mitte Februar, befeuert von einem Bloomberg-Bericht über ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de