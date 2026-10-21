Die Aktie von Onto Innovation ist im Zuge der jüngsten Gewinnmitnahmen bei Halbleiterwerten deutlich unter Druck geraten. Angesichts starker Geschäftszahlen und wachsender Nachfrage durch den KI-Boom könnte die Kursschwäche langfristig orientierten Anlegern jedoch eine interessante Einstiegschance bieten. Onto Innovation entwickelt Mess- und Prüfsysteme für die Halbleiterfertigung. Besonders bei modernen Chipstrukturen und fortschrittlichen Packaging-Technologien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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