Tesla sorgt mit einem neuen Roadster, der mithilfe von Raketentechnik abheben kann, für Aufsehen. Doch trotz der spektakulären Präsentation dürfte das Luxusfahrzeug kaum entscheidend zum Umsatzwachstum beitragen. Anleger richten ihren Blick deshalb zunehmend auf Robotaxis und mögliche Verbindungen zu SpaceX. Fliegender Roadster als technologische Machtdemonstration Am 15. Oktober 2026 präsentierte Tesla die zweite Generation seines Roadsters und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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