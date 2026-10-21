Die Deutsche-Börse-Aktie kann von den guten Quartalszahlen bislang nicht profitieren. Am Mittwoch verliert sie leicht und notiert aktuell bei 303,20 €. Damit liegt sie nur knapp unter ihrem Allzeithoch von rund 310 €. Hier stellt sich die Frage: Ist jetzt noch Luft nach oben oder sollten Anleger Gewinne mitnehmen? Zweistelliges Wachstum erzielt Der am 20. Oktober veröffentlichte Quartalsbericht lässt sich kurz zusammenfassen: Die Deutsche Börse wächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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