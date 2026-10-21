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Mehrere neue Aufträge stärken die Position der FORTEC Group im Verteidigungssektor



21.10.2026 / 10:20 CET/CEST

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Mehrere neue Aufträge stärken die Position der FORTEC Group im Verteidigungssektor Datenvisualisierung: Mehrjährige Verteidigungsaufträge im Wert von mehreren Millionen Euro

Stromversorgungen: Großauftrag im Verteidigungsbereich im unteren einstelligen Millionenbereich (USD)

Umsatzbeiträge werden ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 anfallen Germering, 21. Oktober 2026 - Die FORTEC Group, ein führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Datenvisualisierung und Stromversorgungen, hat eine Reihe neuer Aufträge im Verteidigungssektor erhalten und damit ihre Position in diesem dynamischen Markt ausgebaut und gestärkt. Konkret hat FORTEC Benelux, die niederländische Tochtergesellschaft der FORTEC AG, zwei bedeutende mehrjährige Aufträge mit einem Gesamtwert von mehreren Millionen Euro von Kunden aus der Verteidigungsindustrie erhalten. Die Verträge umfassen die Entwicklung, Qualifizierung und Serienlieferung maßgeschneiderter Display-Lösungen, die den hohen militärischen und umwelttechnischen Anforderungen gerecht werden. Es wird erwartet, dass die Umsatzbeiträge bereits im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 anlaufen und sich in den kommenden Jahren fortsetzen werden, wodurch eine solide Grundlage für ein nachhaltiges Unternehmenswachstum geschaffen wird. FORTEC Benelux mit Hauptsitz in Oosterhout, Niederlande, ist auf industrielle Display-Lösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen spezialisiert, insbesondere für maritime Anwendungen. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil ist die Fähigkeit von FORTEC Benelux, kundenspezifische Display-Lösungen intern zu entwickeln und zu qualifizieren. Zur Umsetzung der Projekte wird das Unternehmen eng mit FORTEC Integrated zusammenarbeiten und dabei das sich ergänzende Know-how in den Bereichen Display- und Embedded-Computing-Technologien nutzen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Stärke der integrierten Kompetenzen der FORTEC Group und ihre Fähigkeit, umfassende Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen bereitzustellen. Darüber hinaus hat FORTEC Power einen Großauftrag im Verteidigungssektor im Segment der Stromversorgung erhalten. Der Auftragswert liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich (USD), wobei die Umsatzerlöse aus diesem Auftrag erst im Kalenderjahr 2028 (und somit in den Geschäftsjahren 2027/2028 und 2028/2029 der FORTEC Group) erfasst werden. Die neuen Aufträge stellen einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau der Präsenz des Unternehmens im Verteidigungssektor dar, der sich zunehmend zu einem bedeutenden strategischen Wachstumsmarkt entwickelt. "Vor dem Hintergrund steigender europäischer Verteidigungsinvestitionen sehen wir erhebliche Chancen für weiteres Wachstum in diesem Markt. Die neu vergebenen Aufträge unterstreichen die technologische Kompetenz der FORTEC Group, stärken unsere Position innerhalb der europäischen Verteidigungslieferkette und unterstützen unsere Strategie, in attraktive, wertschöpfungsstarke Marktsegmente zu expandieren", kommentiert Michael Spatny, COO der FORTEC AG. FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Group heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Group hat Standorte in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den vereinigten Staaten von Amerika, der Tschechischen Republik und Ägypten.



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