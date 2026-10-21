Unterföhring (ots) -"Du sollst dich nicht über andere stellen. Du sollst Fehler zugeben. Du sollst empathisch sein. Du sollst Konflikte klären." Zum Start der neuen Staffel "Das große Promi-Büßen" am kommenden Montag, 26. Oktober 2026, auf Joyn, mahnt Deutschlands bekannteste Dragqueen Olivia Jones die großen Gebote des PromiBüßens an. Ob sich die zehn büßfreudigen Prominenten von ihren bisherigen Lastern freimachen können?Reality-Star Sahel trifft schon beim Einzug ins Camp der erste Schock: "Ich nehme die Augenbinde ab, kuck mich um und sehe: Nadja. Oh ne, gar kein Bock." Wird direkt die erste Auseinandersetzung vom Zaun gebrochen? Oder können sich Nadja Großmann und Sahel beim PromiBüßen sogar annähern?Liegt Beef in der Luft, ist auch Georgina Fleur nicht weit: "Wenn es Streit gibt, werde ich mich natürlich mitstreiten", kommentiert die Reality-Ikone freudig und ambitioniert. Auf die Frage, für welches Vergehen ihr die Teilnahmeberichtigung zum PromiBüßen erteilt wurde, antwortet sie ihrem Mitbüßer Eike Immel frank und frei: "Ich weiß jetzt keine konkrete Situation, wo ich sage, da habe ich wirklich etwas richtig Schlimmes gemacht, sondern es sind viele."Der Ex-Nationaltorhüter zeigt sich da - mit gewissen Einschränkungen seinerseits - einstimmig: "Ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, wo ich im Nachhinein sagen würde, das bereue ich. Ich sage nur klipp und klar: Ich habe niemanden betrogen." Ob Olivia Jones in seiner persönlichen "Runde der Schande" diese Wahrnehmung teilt? Zu dieser lädt sie Eike Immel bei "Das große Promi-Büßen" 2026 nämlich ohne große Umschweife als erstes ein.Ganz oben auf ihrer prall gefüllten Warteliste stehen außerdem: Die "Red Flag des Jahres" Aleks Petrovic mit "Temptation Island VIP"-Bestie Marwin Klute, Reality-Star Cosimo Citiolo, die "militante Veganerin" Raffaela Raab, "Die Realitystar Academy"-Alumna Melissa Hofman sowie Content Creatorin Annamiltina."Das große Promi-Büßen" wird produziert von Banijay Productions Germany.Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet am Montag, 26. Oktober 2026, mit zwei kostenfreien Folgen auf Joyn. Ab Dienstag, 24. November, ist das PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.Hashtag: PromiBüßenPressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingIsabella TönnesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172Isabella.Toennes@ProSiebenSat1.comJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6375185