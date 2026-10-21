Enovos Deutschland hat mit dem Bau seines ersten Batteriespeichers in Karlsbrunn in der saarländischen Gemeinde Großrosseln begonnen. Die Anlage soll über eine Leistung von sechs Megawatt und eine Speicherkapazität von 30 Megawattstunden verfügen. Daraus ergibt sich eine rechnerische Speicherdauer von fünf Stunden bei voller Leistung. Viele der derzeit geplanten oder errichteten Batteriespeicher sind dagegen auf etwa zwei Stunden ausgelegt. Die Projektentwicklung und das Projektmanagement übernehmen Enovos Renewables und WES Green. Schoenergie ist für die schlüsselfertige Errichtung verantwortlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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