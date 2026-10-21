VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) freut sich bekannt zu geben, dass es nun zu 100 % Eigentümer seines Landpakets Toodoggone mit einer Gesamtfläche von über 30.635 Hektar ist. Das Unternehmen hat sämtliche Schlusszahlungen für all seine optionierten Konzessionsgebiete geleistet, und es sind keine weiteren Zahlungen für Konzessionsflächen innerhalb des Pakets mehr ausständig.

R. Nick Horsley, CEO von Hi-View, erklärt: "Wir verfügen nun uneingeschränkt über eine aussichtsreiche Fläche von mehr als 30.000 Hektar im Toodoggone District. Sobald alle unsere Analyseergebnisse und Daten ausgewertet sind, werden wir meiner Einschätzung nach über einige der hochwertigsten Porphyr-Explorationsziele im gesamten Explorationsgebiet verfügen. Wir sind schon lange davon überzeugt, dass sich die Region Toodoggone letztlich als einer der rohstoffreichsten Mineralgürtel Nordamerikas etablieren wird, und Hi-View wird von seiner offensiven Akquisitionsstrategie und den bislang durchgeführten Explorationsarbeiten in bislang wenig erkundeten Gebieten unmittelbar profitieren."

Abbildung 1. Hi-Views Claims in der Region Toodoggone

Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2026 führte Hi-View in zehn Zielgebieten IP-Messungen entlang von insgesamt 63,78 Profilkilometern, eine MobileMT-Messung über 250 km², eine Entnahme von 3.251 Bodenproben und 337 Gesteinsproben sowie eine geologische Kartierung von ca. 12 km² Fläche durch. Der größte Anteil der Arbeiten entfiel auf die Zielzonen Borealis und Lawyers; hier wurden IP-Messungen entlang von insgesamt 41,54 Profilkilometern absolviert und 2.346 Bodenproben entnommen. Ziel des Programms war die Definition prioritärer Ziele und die Generierung neuer Ziele für eine nachfolgende Exploration. Die Proben wurden an ALS Global Laboratory in Vancouver, ein Labor mit ISO/IEC 17025-Akkreditierung, zur Analyse übergeben. Die Analyseergebnisse werden mit den Daten der IP-Messung und Kartierung zusammengeführt, um eine Prioritätenreihung der Ziele vornehmen zu können. Sie werden nach Erhalt, Prüfung und Verifizierung veröffentlicht.

Wie bereits am 27. August 2025 angekündigt (Pressemitteilung unter diesem Link oder auf SEDAR+), hat das Unternehmen die abschließende Zahlung in Höhe von 200.000 $ geleistet und 434.783 Stammaktien an den Verkäufer ausgegeben.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc. ist ein an der Canadian Securities Exchange notiertes Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % an einer Fläche von mehr als 30.635 Hektar in der Region Toodoggone im Norden der kanadischen Provinz British Columbia. Das Landpaket ist mit keinen weiteren Optionszahlungen belegt und gilt als aussichtsreich für Gold-, Silber- und Kupfererzfunde. Borealis, Lawyers East und Black Pearl sind die vorrangigen Ziele des Unternehmens; in jedem dieser Gebiete finden sich Anomalien. Zu den weiteren Konzessionsgebieten zählen Golden Stranger, Saunders, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet, Junkers und Harmon Peak. Nähere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen, die das Unternehmen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) einreicht.

Im Namen des Board of Directors

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Incentive-Programm und zur voraussichtlichen Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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