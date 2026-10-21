Zürich - Mark Dittli wird neuer Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung». Der Mitgründer des Finanzmagazins «The Market» tritt am 1. Februar 2027 die Nachfolge von Eric Gujer an, der die neu geschaffene Funktion des Herausgebers Deutschland übernimmt. Mark Dittli stehe für einen analytischen, unabhängigen Journalismus mit klarer liberaler Grundhaltung, teilte die NZZ am Mittwoch mit. Er verbinde mehr als 25 Jahre journalistische Erfahrung mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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