FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS CHRYSALIS INVESTMENTS TARGET TO 85 (152) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 205 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HGCAPITAL TRUST PRICE TARGET TO 420 (570) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ICG ENTERPRISE TRUST TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 1550 (1790) PENCE - BARCLAYS CUTS OAKLEY CAPITAL PRICE TARGET TO 690 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PANTHEON INTERNATIONAL TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 425 (405) PENCE - BARCLAYS CUTS PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY TARGET TO 690 (1060) PENCE - 'UW' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 193 (196) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY TARGET TO 3850 (3470)P - 'OW' - BARCLAYS RAISES MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 850 (575) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NB PRIVATE EQUITY PARTNERS TARGET TO 1550 (1510) PENCE - 'UW' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2400 (2300) PENCE - BARCLAYS RAISES THE SCHIEHALLION FUND TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 275 (125) PENCE - BARCLAYS STARTS PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 720 PENCE - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1090 (1145) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 715 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2400 (2280) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 2400 (2120) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES WICKES PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 500 (520) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2527 (2380) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 15800 (14500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT'
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