Berlin - Die Nutzung von VR-Brillen nimmt in Deutschland zu. Wie eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab, haben inzwischen 35 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren schon einmal eine VR-Brille genutzt. Im vergangenen Jahr waren es noch 28 Prozent. Weitere 43 Prozent würden eine solche Brille gerne nutzen. Damit sind insgesamt 78 Prozent grundsätzlich offen für Virtual Reality.



Vor allem Jüngere haben bereits Erfahrung gesammelt: Unter den 16- bis 29-Jährigen hat sogar eine Mehrheit von 57 Prozent schon eine VR-Brille genutzt, bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 45 Prozent. Unter den 50- bis 64-Jährigen liegt der Anteil bei 30 Prozent, bei den Menschen ab 65 Jahren nur bei 14 Prozent. Das Interesse ist aber auch im Alter da: 56 Prozent der ab 65-Jährigen haben zwar noch keine VR-Brille genutzt, möchten dies aber gerne tun.



Zur Alltagsroutine ist die Nutzung der VR-Brille allerdings noch nicht gekommen: Unter denjenigen, die bereits eine VR-Brille genutzt haben, setzen sie nur zwölf Prozent mindestens einmal pro Woche auf. Weitere 17 Prozent nutzen sie mehrmals im Monat. Mit Abstand am größten ist die Gruppe, die nur einmal im Monat oder seltener zur VR-Brille greift: Das sind 63 Prozent der VR-Nutzer.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.164 Personen in Deutschland ab 16 Jahren, darunter 403 Nutzer von VR-Brillen. Die Befragung fand im Zeitraum von der 20. bis zur 24. Kalenderwoche 2026 statt.





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