München (ots) -Auszeichnung für ein innovatives Entertainment-Projekt: RTLZWEI erhielt gestern Abend gemeinsam mit Big Idea Farm einen Eyes & Ears Award in der Kategorie "Best Creative Use of AI 2026" für "Das WM-Orakel mit Paul 2.0". Das gemeinsam entwickelte Format begleitete die Fußball-Weltmeisterschaft mit 27 vollständig KI-generierten Clips, in denen eine virtuelle Krake auf Basis kurioser Fun Facts ausgewählte WM-Partien vorhersagte. Die Prognosen waren sowohl im linearen TV als auch auf den Social-Media-Kanälen von RTLZWEI zu sehen.Für die Umsetzung wählte die RTLZWEI-Redaktion anhand des WM-Spielplans interessante Partien aus und recherchierte gemeinsam mit Big Idea Farm überraschende Fakten rund um Mannschaften, Spieler und teilnehmende Nationen. Big Idea Farm übernahm die kreative Konzeption und setzte die Ideen mithilfe Künstlicher Intelligenz um. Dabei wurde die gesamte Produktion - von der Bildgestaltung bis zur Sprecherstimme - KI-basiert realisiert.Die enge Abstimmung zwischen der RTLZWEI-Redaktion und Big Idea Farm war entscheidend für die Umsetzung: Der dynamische WM-Spielplan erforderte kurze Produktionszeiten und eine flexible Reaktion auf den Turnierverlauf. Durch den konsequenten Einsatz von KI konnten die Clips auch kurzfristig und kosteneffizient produziert werden.Ausgestrahlt wurden die Prognosen im Anschluss an die "RTLZWEI News" und begleitend zu den jeweiligen Spieltagen auf den Social-Media-Kanälen des Senders veröffentlicht. Mit "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" setzte RTLZWEI Künstliche Intelligenz gezielt als kreatives Produktionsmittel im Entertainment-Bereich ein.Kreativteam "Das WM-Orakel mit Paul 2.0":Big Idea Farm: Lars Wagner (Geschäftsführer)Wunderlandt Studio: Konrad Wielandt (Creative Director), Michael Schillack (AI Artist)RTLZWEI: Freddy Wagner-Zeitz (Executive Producer Lifestyle & Communities), Adriana Puglisi (VP Lifestyle & Communities), Thanh Do (VP Social Media Strategy), Stefan Missy (Lead Digital Content Operations), Reinhold Binder (Sound Designer)Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6375289