Plötzlich kam große Bewegung in den Kurs der MS Industrie-Aktie: Von gut 1,20 Euro kommend, kratzte die Notierung an der Marke von 1,50 Euro (siehe auch Tageschart unten). Was war passiert? Die MS Industrie hatte am 30. September (2026) den mehrheitlichen Erwerb der serbischen IDAS durch ihre Tochtergesellschaft MS Xtec bekanntgegeben. Im ersten Schritt wurde eine 51-prozentige Mehrheitsbeteiligung erworben, die verbliebenen 49 Prozent werden weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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