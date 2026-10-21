EQS Stimmrechtsmitteilung: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Die Aevum Fondation de Prévoyance, Genolier, Schweiz hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 20.10.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 22.09.2026 über Folgendes informiert:
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
|Ritterstraße 7
|49740 Haselünne
|Deutschland
|Internet:
|www.berentzen-gruppe.de
|LEI Code:
|529900M158OU8D7KIY26
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2419598 21.10.2026 CET/CEST