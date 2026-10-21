EQS Stimmrechtsmitteilung: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.10.2026 / 12:47 CET/CEST

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Die Aevum Fondation de Prévoyance, Genolier, Schweiz hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 20.10.2026 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 22.09.2026 über Folgendes informiert: Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinn.

Der Meldepflichtige behält sich vor, innerhalb der nächsten zwölf Monate in Abhängigkeit von Marktbedingungen, Bewertung und weiteren Entwicklungen zusätzliche Stimmrechte an der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zu erwerben.

Der Meldepflichtige strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.

Der Meldepflichtige strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an.

Hinsichtlich der Herkunft der Mittel handelt es sich zu 100% um Eigenmittel, die der Meldepflichtige zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte eingesetzt hat.



21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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