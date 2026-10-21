Das kam überraschend. Super Micro Computer präsentierte gestern starke Eckdaten für das 1. Quartal des Fiskaljahres 2027. Der Markt war verzückt. Die Aktie legte daraufhin einen veritablen Kursanstieg hin. Aus charttechnischer Sicht kam der Kursanstieg gerade zur richtigen Zeit; drohte die Aktie doch die 200-Tage-Linie bärisch zu kreuzen. Die Reaktion auf die Eckdaten wendete dieses Szenario erst einmal ab.Super Micro Computer überrascht mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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