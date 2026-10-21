Solothurn / Bern - Rémy Wyssmann hat am Mittwoch vor den Medien die Kernpunkte seiner Kandidatur für die Nachfolge von Guy Parmelin vorgestellt. Er habe sich lange überlegt, ob er dafür bereit sei und konstatierte: «Ich bin es.» «Er hat das Amt als besonnener Staatsmann geführt, im Sinne der SVP und im Sinne unseres Landes», sagte Wyssmann über den noch amtierenden Bundesrat Guy Parmelin. Nun bewerbe sich Wyssmann um diesen Sitz. Als Kandidat habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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