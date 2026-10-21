ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Auswirkungen des Einstiegs von Grand City Properties mit 20 Prozent seien erheblicher, als es die Mitteilung auf den ersten Blick vermuten lasse, schrieb Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Beteiligung zeige zwar, dass Grand City die LEG-Aktien auf dem aktuellen Niveau als werthaltig betrachte. Er warne aber davor, dies als Grundlage für eine Gesamtbewertung des Immobilienkonzerns oder als strategisches Interesse zu interpretieren. Grand City und dessen Mutterkonzern Aroundtown seien selbst börsennotierte Anlagevehikel mit deutlichen Bewertungsabschlägen und Schulden./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000LEG1110
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