NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Gewinndynamik des Medizinkonzerns sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in seinem Ausblick. Bei der Medikamentensparte Kabi erwartet er ein breit angelegtes Wachstum, während die Entwicklung des Krankenhausbetreibers Helios die übliche Saisonalität in Spanien widerspiegeln sollte. Bei der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care erwartet der Experte den stärksten Rückgang der Behandlungstage im laufenden Jahr./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000FRE5EN2
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