Die Deutsche Telekom erschließt sich weitere Umsatzmöglichkeiten im Geschäft mit Cybersicherheit. Am Mittwoch stellte der DAX-Konzern sein Angebot CyberProtect vor, das selbst kleineren Unternehmen professionelle Hackerabwehr für rund 2.500 € jährlich ermöglicht. Gleichzeitig bestätigt JPMorgan ein Kursziel von 38 € und sieht damit rund +48% Kurspotenzial. Barclays wird dagegen vorsichtiger und reduziert seine Prognose auf 32 €. Bei einem Aktienkurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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