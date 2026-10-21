Die Atos-Aktie meldet sich nach ihrem monatelangen Ausverkauf mit einem kräftigen Kurssprung zurück und gewinnt aktuell rund +20%. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem nahezu erreichten Abwärtsziel bei 19 € auf die Möglichkeit einer technischen Gegenbewegung hingewiesen, allerdings vor einer voreiligen Bodenbildung gewarnt. Genau diese Erholung scheint nun Fahrt aufzunehmen. Mit aktuell 25,82 € rückt bereits die nächste wichtige Widerstandszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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