Ein österreichisches Forschungskonsortium will die flexible Steuerung und Vermarktung dezentraler Stromverbraucher und Batteriespeicher vereinfachen. Im Projekt "FOCUS:LFM" wollen Partner aus Forschung, Technologieunternehmen, Energiewirtschaft und Netzbetrieb eine offene digitale Infrastruktur entwickeln, um Geräte unterschiedlicher Hersteller sowie bestehende Energie- und Gebäudemanagementsysteme miteinander zu verbinden. Damit sollen sich künftig viele kleinere Anlagen zu größeren Flexibilitätspools zusammenschließen lassen. Im Mittelpunkt steht ein Open-Source-Framework als gemeinsame Schnittstelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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