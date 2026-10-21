Google prescht mit Quantum AI nach vorne! Mit den jüngsten Entwicklungen hat der Quantencomputing-Sektor offenbar einen kritischen Wendepunkt erreicht und lässt die reinen Forschungslabore im Rekordtempo hinter sich. Ursprüngliche Prognosen von Branchengrößen wie dem Nvidia-CEO Jensen Huang, der noch Anfang 2025 eine praktische Marktreife erst in Jahrzehnten erwartete, werden durch die jüngsten technologischen Durchbrüche komplett ausgehebelt. Vor allem der Erfolg von Google Quantum AI, die Fehlerrate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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