Netflix schlägt die Erwartungen und fällt trotzdem auf ein Zwei-Jahres-Tief. Schuld ist die Werbung. Doch die meisten Analysten sehen jetzt eine Kaufchance. Warum die Bank of America 90 US-Dollar für drin hält. Netflix liefert solide Zahlen, doch die Börse straft die Streaming-Aktie ab. Die Aktie fiel am Mittwoch zeitweise auf unter 64 US-Dollar. So billig war sie zuletzt im August 2024. Viele Analysten raten nun zum Einstieg. Die Reaktion des Marktes sei übertrieben, heißt es an der Wall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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