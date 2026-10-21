Grand City Properties sichert sich gut 20 Prozent an LEG, Immobilienaktien erholen sich spürbar. Vonovia profitiert davon nur wenig, weil in Berlin eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken die Vergesellschaftung von rund 160.000 Wohnungen vorantreiben könnte. Der Konzern hält das für verfassungswidrig - Aktionäre skizzieren einen Kompromiss.Ein überraschender Großeinstieg hat am Mittwoch Deutschlands Wohnungskonzerne angeschoben. Grand City ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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