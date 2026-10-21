Moskau - Nach dem dreistündigen Treffen mit dem US-Sondergesandten und Immobilieninvestoren Steve Witkoff am Mittwoch hat sich der russische Präsident Wladimir Putin bereit zu Verhandlungen mit den USA und der Ukraine im November gezeigt. Das teilte der Berater des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, mit.



Als Ziel wurde der "Aufbau eines Sicherheitssystems für die Russische Föderation und die Ukraine nach Beendigung des Konflikts" genannt. Russland hält derweil an seinen Forderungen fest und attackiert weiterhin die Ukraine.



Putin und Witkoff tauschten nach Darstellung des Kremls ihre Ansichten darüber aus, wie ein dauerhafter Frieden in der Ukraine erreicht werden könne. Man habe den Ablauf einer möglichen Wiederaufnahme der dreiseitigen Verhandlungen unter Beteiligung von Vertretern der Russlands, der USA und der Ukraine erörtert. Putin habe Witkoff berichtet, dass die russischen Streitkräfte seiner Ansicht nach an allen Hauptfronten einen unaufhaltsamen Vorstoß durchführten.



In der Vergangenheit hatte der Kreml wiederholt seine Bereitschaft zu Verhandlungen oder Waffenruhen signalisiert und letztlich der Ukraine die Schuld dafür zugewiesen, dass es dazu nicht gekommen ist.





© 2026 dts Nachrichtenagentur