Echtzeit-Transparenz, Kontrolle und Compliance für RTX Spark, NVIDIA DGX Spark, NVIDIA DGX Station und DGX Station for Windows

Tanium, ein führender Anbieter von Autonomous IT, gibt heute eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt. Damit weitet Tanium sein Enterprise-taugliches Endpoint-Management auf die lokale KI-Infrastruktur von NVIDIA aus darunter RTX Spark, NVIDIAs neue Windows-Plattform für KI-PCs; DGX Station, NVIDIAs leistungsstärkster KI-Supercomputer für den Schreibtisch; die neu vorgestellte DGX Station for Windows, NVIDIAs KI-Supercomputer für den Schreibtisch unter Windows; sowie DGX Spark, NVIDIAs kompakter KI-Supercomputer. Unternehmen können diese KI-Systeme nun mit derselben Echtzeit-Transparenz, Kontrolle und Compliance verwalten, die Tanium bereits für den Rest ihrer Geräteflotte bietet. So schließt sich die Lücke zwischen dem, was die IT von jedem Endpunkt erwartet, und dem, was bei KI-Rechenleistung bislang unverwaltet blieb.

Während KI-Rechenleistung vom Rechenzentrum an den Arbeitsplatz wandert, haben die meisten Management-Tools nicht Schritt gehalten. NVIDIA DGX Spark läuft auf NVIDIA DGX OS, einer Ubuntu-basierten, für KI-Workloads entwickelten Linux-Distribution und damit außerhalb der Windows- und x86-Welt, auf die die meisten Enterprise-Management-Plattformen ausgerichtet sind. Während Unternehmen diese KI-Systeme einführen, überträgt Tanium bewährte IT-Management-Funktionen auf sie und verschafft IT-Teams flottenweit Transparenz über Inventar, laufende Prozesse, Patch-Status und Compliance.

Die Tanium Autonomous IT Platform wird im offiziellen DGX Spark Enterprise Lifecycle Integration Guide von NVIDIA genannt und gehört zu den ersten Endpoint-Management-Plattformen, die On-Device-KI-Agenten sowohl bei der Bereitstellung als auch während der Laufzeit steuern. Wo Tools zur reinen Konfigurationsverteilung an ihre Grenzen stoßen, ergänzt Tanium Echtzeitabfragen, Workflows in natürlicher Sprache und richtlinienbasierte Kontrolle für ganze Geräteflotten. Die Plattform wurde auf NVIDIA DGX OS validiert: Patching, Asset-Inventarisierung, Konfigurations-Compliance und Prozessmanagement funktionieren vom ersten Tag an ganz ohne individuelle Anpassungen. Die Unterstützung umfasst DGX Spark und RTX Spark und wird auf DGX Station und DGX Station for Windows ausgeweitet.

"Mit NVIDIAs Vision für KI-Rechenleistung hält eine neue Klasse von Endpunkten Einzug in Unternehmen mit neuen Hardware-Architekturen, neuen Betriebssystemen und KI-Agenten, die lokal auf all diesen Systemen laufen", sagt Harman Kaur, Chief Technology Officer bei Tanium. "Um diese Infrastruktur souverän zu verwalten, benötigen IT- und Security-Teams Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über ihre gesamte Geräteflotte. Tanium überträgt diese Fähigkeiten auf die KI-Endpunkte von NVIDIA genauso, wie wir es überall sonst bereits getan haben. Da Angriffe heute in Maschinengeschwindigkeit ablaufen, ist für blinde Flecken kein Platz."

Auf der NVIDIA GTC Berlin stellt Tanium die folgenden Funktionen vor, die in Labortests mit unterstützter NVIDIA-Hardware validiert wurden:

Monitoring des Ressourcenverbrauchs auf Flottenebene: Echtzeit-Transparenz über die gesamte Flotte hinweg welche Modelle laufen, wie viel Rechenleistung und Arbeitsspeicher sie beanspruchen und ob die Geräte innerhalb der erwarteten Parameter arbeiten.

Echtzeit-Transparenz über die gesamte Flotte hinweg welche Modelle laufen, wie viel Rechenleistung und Arbeitsspeicher sie beanspruchen und ob die Geräte innerhalb der erwarteten Parameter arbeiten. Laufzeitkontrolle : IT- und Security-Teams können KI-Agenten starten, überwachen und automatisch beenden, sobald diese ein definiertes Zeit- oder Ressourcenlimit überschreiten. Die richtlinienbasierten Grenzwerte greifen dabei direkt bei laufenden Prozessen nicht nur beim Konfigurationsstatus.

: IT- und Security-Teams können KI-Agenten starten, überwachen und automatisch beenden, sobald diese ein definiertes Zeit- oder Ressourcenlimit überschreiten. Die richtlinienbasierten Grenzwerte greifen dabei direkt bei laufenden Prozessen nicht nur beim Konfigurationsstatus. Bereitstellung von Agenten in großem Maßstab: KI-Agenten lassen sich über Tanium Deploy als Pakete oder Prozesse gleichzeitig auf eine gesamte Geräteflotte ausrollen. Taniums Linear-Chain-Architektur skaliert mit, wenn Flotten von Dutzenden auf Tausende Geräte anwachsen.

Darüber hinaus bietet die Plattform von Tanium flottenweit Echtzeit-Einblick in Prozessaktivitäten und Ressourcenauslastung CPU, Arbeitsspeicher, GPU und Temperatur. Hinzu kommen Härtung nach CIS-Benchmarks, Compliance-Reporting auf Basis der CIS- und NIST-Frameworks sowie die kontinuierliche Nachverfolgung der Software-Stückliste (Software Bill of Materials, SBOM) über Systempakete, Container und Sprach-Runtimes hinweg. IT-Teams erhalten Just-in-Time-Zugriff mit erweiterten Berechtigungen inklusive vollständiger Sitzungsaufzeichnung für Audits ohne dass SSH erforderlich ist. Dank Unterstützung für Air-Gapped-Deployments stehen diese Funktionen auch in regulierten Umgebungen zur Verfügung. Zusammen bieten sie IT- und Security-Teams ein einheitliches Echtzeit-Management für KI-Systeme und klassische Endpunkte und schließen so die Lücke zwischen dem, was Unternehmen von jedem ihrer Geräte erwarten, und dem, was KI-Rechenleistung bislang bieten konnte.

"Die NVIDIA-Plattformen DGX und RTX bringen leistungsstarke lokale KI zu Entwicklern und Mitarbeitenden in Unternehmen und ermöglichen es ihnen, KI innerhalb ihrer etablierten Workflows zu entwickeln und auszuführen", sagt Chris Marriott, Vice President of Enterprise Platforms bei NVIDIA. "Unsere Zusammenarbeit mit Tanium erweitert diese Integration auf den IT-Betrieb und hilft Unternehmen, diese Plattformen beim Ausbau ihrer KI-Rechenkapazitäten in die bereits genutzten Prozesse für das Flottenmanagement einzubinden."

Weitere Informationen zu Tanium für die KI-Infrastruktur von NVIDIA finden Sie auf der Website.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für Autonomous IT. Während KI sowohl Innovationen als auch Risiken beschleunigt, stellt Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, jedem IT- und Security-Operator ob Mensch oder KI-Agent die volle Leistungsfähigkeit der Tanium Autonomous IT Platform zur Verfügung. Tanium liefert die Echtzeit-Intelligenz, agentische Entscheidungsfindung und autonome Ausführung, die Operatoren benötigen, um in ihrer gesamten Endpunktlandschaft in Maschinengeschwindigkeit Probleme zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Abhilfe zu schaffen.

Das Unternehmen wurde im erstmals erschienenen Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools 2026 als Leader eingestuft, ebenso im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment sowie in The Forrester Wave: Endpoint Management Platforms, Q2 2026.

Wie Tanium Autonomous IT for Unstoppable Business ermöglicht, erfahren Sie unter www.tanium.com und auf LinkedIn.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021615117/de/

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