Die Jenoptik-Aktie ist am Mittwoch das stärkste Papier im MDax. Nach einem Kurssprung bis auf 40,14 Euro notiert sie zuletzt bei 38,82 Euro und damit rund acht Prozent im Plus, nachdem der Vorstand die Margenprognose für 2026 angehoben hat. Trägt die bessere Profitabilität eine dauerhafte Neubewertung der Aktie? Die Marge steigt Für 2026 rechnet die Unternehmensführung nun mit einer Ebitda-Marge von rund 22 Prozent. Bislang standen 20 bis 21 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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