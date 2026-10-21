New York - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Etwas mehr als eine Stunde nach dem Börsenstart zog der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,74 Prozent auf 29.708 Punkte an, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war. «SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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