LTM, der Business Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen, gab heute die Einführung von BlueVerse ValueMesh bekannt, einer KI-Ausführungsplattform, die Unternehmen dabei unterstützen soll, KI über den gesamten Oracle-Transformationszyklus hinweg zu industrialisieren von der Strategie über die Implementierung bis hin zum Betrieb und zur kontinuierlichen Innovation. BlueVerse ValueMesh wurde von LTM im Rahmen seiner Cloud-Services-Kompetenz entwickelt und validiert.

Aufbauend auf der umfassenden Oracle-Expertise von LTM und dem BlueVerse-Portfolio wurde BlueVerse ValueMesh entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI im Rahmen ihrer Oracle-Transformationsreise zu industrialisieren. Es vereint KI-native Bereitstellung, intelligente Automatisierung, KI-Agenten, Managed Services, intelligente Geschäftsprozesse, Branchenlösungen, Daten und Governance in einem einheitlichen Ausführungsmodell, das Unternehmen dabei unterstützen soll, über fragmentierte Initiativen und isolierte Pilotprojekte hinauszugehen und skalierbare Innovationen, kontinuierliche Optimierung sowie messbare Geschäftsergebnisse in ihrer gesamten Oracle-Landschaft zu erzielen.

Im Kern vereint BlueVerse ValueMesh drei sich ergänzende KI-Ebenen:

Enterprise AI nutzt künstliche Intelligenz in den Bereichen Oracle-Transformation, Softwareentwicklung, Testverfahren, Anwendungsmanagement und Cloud-Betrieb, um die Bereitstellung zu beschleunigen und die betriebliche Effizienz zu erhöhen.

nutzt künstliche Intelligenz in den Bereichen Oracle-Transformation, Softwareentwicklung, Testverfahren, Anwendungsmanagement und Cloud-Betrieb, um die Bereitstellung zu beschleunigen und die betriebliche Effizienz zu erhöhen. Business AI bettet intelligente Agenten in Unternehmensfunktionen wie Finanzen, Lieferkette, Personalwesen und Kundenerlebnis ein, um Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Entscheidungsfindung zu optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

bettet intelligente Agenten in Unternehmensfunktionen wie Finanzen, Lieferkette, Personalwesen und Kundenerlebnis ein, um Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Entscheidungsfindung zu optimieren und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Industrial AI erweitert die Intelligenz über Unternehmensanwendungen hinaus auf Anlagen, den Außendienst und branchenspezifische Arbeitsabläufe.

BlueVerse ValueMesh basiert auf dem wachsenden Portfolio von LTM an Business AI-Agenten, KI-gestützten Beschleunigungslösungen, Branchenlösungen sowie Funktionen für Datenmanagement und Governance. Sein 4-S-Rahmenkonzept "Sense" (Erkennen), "Shape" (Gestalten), "Stand Up" (Einführen Bereitstellen) und "Sustain" (Nachhalten Optimieren) bietet einen strukturierten Ansatz zur Identifizierung von Anwendungsmöglichkeiten für KI, zur Entwicklung KI-gestützter Lösungen, zu deren großflächiger Einführung sowie zur kontinuierlichen Leistungsoptimierung.

"Wenn Oracle-Kunden die Experimentierphase hinter sich lassen, benötigen sie einen Partner, der ihre Technologieinvestitionen in nachhaltigen geschäftlichen Mehrwert umsetzen kann. BlueVerse ValueMesh vereint die jahrzehntelange Transformationskompetenz von LTM mit bewährten Implementierungskompetenzen im gesamten Oracle-Ökosystem und bringt KI-gestützte Implementierung, intelligente Geschäftsprozesse, Branchenlösungen und Managed Services zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einführung von KI zu beschleunigen, eine schnellere Wertschöpfung zu erzielen sowie ihre gesamte Oracle-Landschaft zu optimieren und innovativ weiterzuentwickeln", sagte Krishnan Iyer, Chief Growth Officer bei LTM

Um mehr über BlueVerse ValueMesh zu erfahren, klicken Sie hier oder besuchen Sie den LTM-Stand 5020 auf der Oracle AI World 2026 in Las Vegas.

Über LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein weltweit tätiger Technologiedienstleister mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Business Creativity-Partner der weltweit größten Konzerne. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Fachexpertise einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und KI für Unternehmen. Damit ermöglichen wir neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsmodelle und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Beschäftigten in 40 Ländern und unserem weltweiten Partnernetzwerk liefert LTM unseren Kunden messbare Ergebnisse und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern neu zu gestalten. Lesen Sie mehr auf LTM.com.

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