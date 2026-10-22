DJ Finanzinvestor EQT übernimmt Qiagen - Bewertung 10,8 Milliarden Euro

DOW JONES--Das im DAX notierte Diagnostikunternehmen Qiagen wird übernommen. Der Konzern hat sich mit dem schwedischen Finanzinvestor EQT auf eine Übernahme geeinigt, in der Qiagen mit rund 10,8 Milliarden Euro bewertet wird. EQT will Qiagen von der Börse nehmen.

Die Schweden zahlen 46,50 Euro pro Qiagen-Aktie in bar, was einem Aufschlag von 40,3 Prozent auf den unbeeinflussten Xetra-Schlusskurs vom 8. Juli entspricht. Danach waren Berichte über das Übernahmeinteresse von Finanzinvestoren aufgetaucht.

Die Gremien von Qiagen unterstützen den Deal. "Wir haben sowohl die Zukunft von Qiagen als eigenständiges Unternehmen als auch die Alternativen, die sich aus Gesprächen mit strategischen Interessenten und Finanzinvestoren ergeben haben, sorgfältig abgewogen", sagte Aufsichtsratschef Stephen Rusckowski. "Auf dieser Grundlage sind wir einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass dies der beste Weg für Qiagen, seine Aktionäre und weitere Stakeholder ist."

Die Mindestannahmeschwelle für das Angebot liegt bei 50 Prozent plus einer Aktie. EQT strebt an, die Aktionäre, die die Offerte nicht annehmen, abzufinden. Die Börsennotierungen in Frankfurt und New York sollen beendet werden.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird derzeit für Mitte 2027 erwartet.

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October 21, 2026 18:08 ET (22:08 GMT)

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