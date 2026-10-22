Die Klarna Group Plc (NYSE: KLAR), das Netzwerk für den Finanzalltag, hat heute "Consumer FX" eingeführt. Damit können Kunden bei jedem teilnehmenden Klarna-Händler weltweit einkaufen und in ihrer eigenen Währung bezahlen ganz ohne Wechselkursgebühren. Der Preis und der Wechselkurs werden im Voraus angezeigt und bleiben auch nach dem Kauf in der Klarna-App sichtbar, sodass es auf dem Kontoauszug keine Überraschungen gibt.

Die neue Funktion bedeutet, dass jeder mit Klarna verbundene Händler an die 120 Millionen Klarna-Kunden in 26 Ländern verkaufen kann, ohne dass eine neue Integration erforderlich ist und ohne dass eine lokale Niederlassung oder ein ausländisches Bankkonto benötigt wird. Klarna kümmert sich zudem um die Offenlegung von Wechselkursen, die Einwilligung der Kunden sowie die Einhaltung der Vorschriften. Erste Ergebnisse zeigen, dass Händler aufgrund der erweiterten Reichweite einen Anstieg der Konversionsrate um 5 und des Umsatzes um 6 verzeichnen.

Die Einführung erfolgt vor dem Hintergrund, dass grenzüberschreitende Zahlungen weltweit zunehmen. DHL berichtet, dass 70 der Käufer im Jahr 2026 international einkaufen ein Anstieg um 10 gegenüber 2025 und 45 mehr als einmal im Monat grenzüberschreitend einkaufen.1

"Käufer denken zunehmend nicht mehr in Grenzen", sagt David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna, "Consumer FX ermöglicht es Verbrauchern, unsere Zahlungsoptionen bei jedem Klarna-Händler zu nutzen, unabhängig von Land oder Währung, und schafft so einen zusätzlichen Mehrwert in unserem globalen Netzwerk."

Klarna verbindet 120 Millionen aktive Verbraucher in 26 Ländern mit mehr als 1,2 Millionen aktiven Händlern ein Händlerbestand, der im Jahresvergleich um 54 gewachsen ist. "Consumer FX" ist in allen Märkten und Währungen von Klarna verfügbar, darunter USD, EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, CAD, AUD, NZD und MXN.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen und unseren Marktchancen. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna ist das Finanznetzwerk für den Alltag. Mit über 120 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna Menschen, intelligenter zu bezahlen, mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 1,2 Millionen Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um ihr Wachstum zu fördern und die Kundenbindung zu stärken, darunter Apple, Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com.

1 https://www.dhl.com/global-en/microsites/ec/ecommerce-insights/insights/reports/2026-ecommerce-trends-report.html

Category: Investor News

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021215933/de/

Contacts:

Pressekontakt

Press@klarna.com