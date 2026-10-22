Cognite gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 11. jährlichen "Supplier Recognition Awards" der Marathon Petroleum Corporation zum "Corporate Supplier of the Year" gekürt wurde. Die "Supplier Recognition Awards" sind ein von der Marathon Petroleum Corporation gesponsertes Programm zur Würdigung von Lieferanten, die im vergangenen Kalenderjahr einen positiven Beitrag zum Geschäft des Unternehmens geleistet haben.

"Es gibt einen Grund, warum "Impact" einer der wichtigsten Kernwerte von Cognite ist", sagte Girish Rishi, CEO von Cognite. "Für uns ist der maßgebliche Maßstab für unsere Leistung die Schaffung messbarer Werte für unsere Kunden. Aus dieser Perspektive ist die Auszeichnung als "Corporate Supplier of the Year" von Marathon besonders bedeutsam. Marathon Petroleum ist ein Innovator, und diese Anerkennung zu erhalten, ist eine große Ehre für die Cognite-Gemeinschaft."

Die Auszeichnung "Supplier of the Year" von Marathon ist die jüngste Ehrung, die Cognite im Jahr 2026 erhalten hat:

Im Mai belegte Cognite Platz 15 auf der "Disruptor50"-Liste von CNBC, mit der venture-finanzierte Unternehmen gewürdigt werden, die branchenübergreifend innovativ sind, mit KI experimentieren und diese in großem Maßstab erfolgreich einsetzen

Im April stufte LNS Research Cognite als "FrontRunner" in seiner Lösungsauswahlmatrix für industrielle KI-Plattformen ein

Im März stufte IDC Research Cognite als Leader in seinem MarketScape for Worldwide Industrial DataOps Platforms ein

Über Marathon Petroleum Corporation

Die Marathon Petroleum Corporation (MPC) ist ein führendes, integriertes Energieunternehmen im Downstream- und Midstream-Bereich mit Hauptsitz in Findlay, Ohio. Das Unternehmen betreibt das größte Raffineriesystem der Vereinigten Staaten. Das Vertriebsnetz von MPC umfasst Markenstandorte in den gesamten Vereinigten Staaten, darunter auch Einzelhandelsstandorte der Marke Marathon. MPC hält zudem die Anteile des Komplementärs sowie die Mehrheitsbeteiligung als Kommanditist an MPLX LP, einem Midstream-Unternehmen, das Anlagen zur Sammlung, Aufbereitung und Fraktionierung sowie die Transport- und Logistikinfrastruktur für Rohöl und leichte Erdölprodukte besitzt und betreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.marathonpetroleum.com.

Über Cognite

Cognite macht KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung, Biowissenschaften sowie Stromversorgung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, zuverlässige Daten in Echtzeit bereitzustellen und so ihre anlagenschweren Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und rentabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform für Industriedaten und KI, die es allen Entscheidungsträgern vom Einsatzort bis hin zu entfernten Betriebszentralen erleichtert, auf komplexe Industriedaten zuzugreifen, diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns unter www.cognite.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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