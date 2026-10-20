© Foto: Dall-EGoldman Sachs, Citigroup und Bank of America fliegen raus, Visa und Mastercard rücken nach. Oppenheimer baut seine Liste der 50 besten Kaufideen um. Sollten Sie Ihr Depot jetzt auch umbauen?
Enthaltene Werte: US0255371017,US0231351067,US0378331005,US1491231015,US1912161007,US1729081059,US6174464486,US38141G1040,US44107P1049,US4448591028,US4595061015,US5324571083,US59156R1086,US64125C1099,US6703461052,US67066G1040,US91913Y1001,US57636Q1040,US7181721090,US92826C8394,US0304201033,US1729674242,US56585A1025,US22052L1044,CA06048X1087,US2199481068Den vollständigen Artikel lesen