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WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
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20.10.26 | 19:52
302,50 Euro
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AMAZON.COM INC233,95-0,04 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC113,58+2,10 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC121,30+1,80 %
APPLE INC302,50-1,14 %
CATERPILLAR INC644,80-0,34 %
CINTAS CORPORATION191,42+1,06 %
CITIGROUP INC110,00+1,33 %
COCA-COLA COMPANY82,72-0,76 %
CORPAY INC359,50+0,11 %
CORTEVA INC11,385+0,93 %
ELI LILLY AND COMPANY1.151,20+4,01 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC788,20+0,92 %
HOST HOTELS & RESORTS INC21,325-1,23 %
HUMANA INC374,00+0,54 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC81,260,00 %
MARATHON PETROLEUM CORPORATION421,10-0,35 %
MASTERCARD INC552,60+0,51 %
METLIFE INC89,26+0,52 %
MORGAN STANLEY160,65+0,88 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC121,00-0,98 %
NUCOR CORP229,50-1,33 %
NVIDIA CORPORATION193,42-0,18 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC178,64-0,39 %
VALERO ENERGY CORPORATION385,40-0,26 %
VISA INC362,55+0,85 %
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