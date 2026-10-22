Zugang zu Lösungen für Währungsrisikomanagement sowie grenzüberschreitende Zahlungen wird bereitgestellt

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Unternehmenszahlungen, freut sich bekannt zu geben, dass der Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay eine mehrjährige Vereinbarung mit Newcastle United geschlossen hat, um offizieller Devisenpartner (FX) des Vereins zu werden.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Corpay Cross-Border umfassende Lösungen für das Devisenrisikomanagement bereitstellen, um die tägliche Geschäftstätigkeit von Newcastle United zu unterstützen. Zusätzlich ermöglicht die preisgekrönte Plattform dem Verein, weltweite Zahlungen nahtlos über einen einzigen Zugangspunkt abzuwickeln.

"Wir freuen uns sehr, zum offiziellen FX-Partner von Newcastle United ernannt worden zu sein, einem der bekanntesten und ambitioniertesten Clubs der Premier League", sagte Brad Loder, Marketingleiter bei Corpay Cross-Border Solutions. "Diese Partnerschaft festigt die Position von Corpay als vertrauenswürdiger Anbieter erster Wahl für Unternehmenszahlungen und Währungsrisikomanagement in der gesamten Premier League. Wir freuen uns darauf, den Verein während einer Saison zu unterstützen, die sowohl auf als auch neben dem Platz spannend zu werden verspricht."

"Wir freuen uns sehr, Corpay in unserem wachsenden Portfolio branchenführender Partner begrüßen zu dürfen", sagte Dave O'Connor, Umsatzleiter von Newcastle United. "Während wir Newcastle United als leistungsstarkes internationales Unternehmen weiter ausbauen, wird Corpay eine zentrale Rolle bei der Unterstützung unserer weltweiten Geschäftstätigkeit spielen. Mit seiner Fachkompetenz bei grenzüberschreitenden Zahlungen und im Devisengeschäft wird Corpay uns dabei helfen, marktübergreifend effizienter zu arbeiten, und zugleich die Finanzinfrastruktur bereitstellen, die wir zur Umsetzung unserer langfristigen Vision benötigen."

Über Corpay

Corpay (NYSE: CPAY), das Unternehmen für globales Ausgabenmanagement, ist ein S&P-500-Unternehmen mit drei zentralen B2B-Lösungsbereichen. Spend Management bietet Programme für Firmenkarten sowie virtuelle Karten und automatisiert Procure-to-Pay-Prozesse. Cross-Border unterstützt Unternehmen beim Management von Fremdwährungsrisiken und bietet globale Lösungen für Mehrwährungskonten. Vehicle Solutions kontrolliert Ausgaben für Kraftstoff, Maut, Parkgebühren sowie weitere fahrzeugbezogene Kosten. Mit Corpay gilt: Je mehr ein Unternehmen kontrolliert, desto weniger gibt es aus. Weitere Informationen finden Sie auf www.corpay.com.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf den Cross-Border-Geschäftsbereich von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

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Brad Loder

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Corpay Cross-Border Solutions

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