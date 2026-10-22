Die Pharmaindustrie steht vor einer gewaltigen Neuordnung. Während milliardenschwere Blockbuster-Medikamente ihre Patentexklusivität verlieren, drängen günstigere Nachahmer-Präparate auf den Markt. Gleichzeitig investieren Biotechnologiekonzerne Milliarden in neue Krebsmedikamente und Therapien gegen bislang schwer behandelbare Erkrankungen. Für Anleger entsteht ein Spannungsfeld zwischen etablierten Umsatzbringern, neuen Wirkstoffen und einem wachsenden Kostendruck im Gesundheitswesen. Besonders interessant sind Unternehmen, die sich frühzeitig den Zugang zu lukrativen Medikamentenmärkten sichern. Denn schon ein kleiner Anteil am Umsatz eines globalen Blockbusters kann erhebliche wirtschaftliche Bedeutung besitzen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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