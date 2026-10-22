Galenica AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Galenica setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ausblick 2026



22.10.2026 / 06:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Galenica steigert den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 5.7% auf CHF 3'172.0 Mio.

Das Apothekengeschäft und Home Care tragen wesentlich zum Wachstum bei.

Diagnostics entwickelt sich weiterhin positiv.

Galexis schliesst die umfassende Erneuerung der Systemlandschaft erfolgreich ab.

Galenica bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Galenica setzte ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2026 fort und steigerte den Umsatz um 5.7% auf CHF 3'172.0 Mio. Haupttreiber waren die weiterhin gute Entwicklung im Apothekengeschäft, das starke Wachstum im Home-Care-Bereich sowie der Einbezug des Geschäftsfelds «Diagnostics». Die vorübergehenden Sortimentseinschränkungen im Zuge der ERP-Umstellung führten zu einem abgeschwächten Wachstum im Grosshandel im dritten Quartal. Julian Fiessinger, CFO von Galenica, ordnet das Umsatzergebnis ein: «Wir haben im margenstarken Segment «Products & Care» unseren Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt. Besonders erfreulich sind die gute Entwicklung unseres Apothekengeschäfts sowie das starke Wachstum im Home-Care-Bereich. Im vierten Quartal rechnen wir nach der erfolgreichen ERP-Umstellung auch im Grosshandel wieder mit einer höheren Wachstumsdynamik. Wir sind damit weiterhin auf Kurs, unsere Guidance zu erreichen.»

Apothekengeschäft setzt positive Entwicklung fort Das Geschäftsfeld «Pharmacies Omni-Channel» setzte seine positive Entwicklung fort und steigerte den Nettoumsatz um 6.2% auf CHF 1'134.5 Mio., wobei das organische Wachstum 4.5% betrug. Die anhaltend hohe Nachfrage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten erwies sich erneut als Wachstumstreiber. Dazu zählen insbesondere GLP-1-basierte Abnehmpräparate sowie Medikamente zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen. Damit haben die Galenica Apotheken unter Berücksichtigung des Produktmixes weitere Marktanteile gewonnen (Rx- und OTC-Produkte: +5.3%2, Nicht-Medikamentensegment im Consumer-Health-Care-Markt: +1.1%3). Auch die Nachfrage nach kostenpflichtigen Beratungs- und Gesundheitsdienstleistungen nahm weiter zu: In den ersten neun Monaten wurden rund 290'000 solche Leistungen durchgeführt (+26%), darunter 34'000 Impfungen. Consumer-Health-Care-Markt bleibt kompetitiv Das Geschäftsfeld «Products & Brands» realisierte einen Nettoumsatz von CHF 136.5 Mio. (-7.2%), insbesondere getrieben durch saisonale Einflussfaktoren sowie negative Sonderfaktoren im internationalen Geschäft. Aufgrund des auf Grippe und Erkältungen fokussierten Produktportfolios entwickelten sich die Marktverkäufe von Verfora-Produkten in einem anspruchsvollen Marktumfeld mit -2.4% rückläufig. Im Vergleich dazu entwickelte sich der Schweizer Markt für freiverkäufliche Gesundheitsprodukte in den ersten neun Monaten 2026 mit 0.3%3 flach.

Home Care mit starkem Wachstum, Diagnostics weiterhin positiv Das Geschäftsfeld «Services & Production» entwickelte sich in den ersten neun Monaten 2026 positiv und steigerte den Nettoumsatz um 5.8% auf CHF 93.6 Mio.; ohne den Einfluss der Schliessung der pharmazeutischen Produktion von Bichsel betrug das Wachstum 10.5%. Wachstumstreiber war erneut das Home-Care-Geschäft von Bichsel, Lifestage Solutions und Medifilm. Auch das Geschäftsfeld «Diagnostics» entwickelte sich weiterhin positiv und trug in den ersten neun Monaten 2026 mit CHF 91.6 Mio. zum Nettoumsatz der Galenica Gruppe bei.

Erfolgreiche ERP-Umstellung bei Galexis Einen wichtigen Meilenstein im Grosshandel erreichte Galexis mit der erfolgreichen ERP-Umstellung am Standort Niederbipp. Damit wurde im September der letzte Umsetzungsschritt abgeschlossen und die Grundlage dafür geschaffen, um die Logistikdienstleistungen weiterzuentwickeln sowie die Automatisierung und Effizienz im Grosshandel weiter zu erhöhen. Die mit der Umstellung verbundenen vorübergehenden Sortimentseinschränkungen führten zu einem abgeschwächten Wachstum im dritten Quartal. Für das vierte Quartal rechnet Galenica wieder mit einer höheren Wachstumsdynamik. Das Geschäftsfeld «Wholesale» erzielte einen Nettoumsatz von CHF 2'441.3 Mio. (+2.8%). Im gleichen Zeitraum wuchs der gesamte Pharmamarkt um 3.5%2, während auf das Ärztesegment ein Wachstum von 2.7%2 und auf das Segment der stationären Apotheken ein Wachstum von 5.3%2 entfiel. Das Geschäftsfeld «Logistics & IT Services» erzielte einen Nettoumsatz von CHF 58.6 Mio., was einem leichten Wachstum von 0.5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ausblick 2026 bestätigt Galenica bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum zwischen 5% und 7%, einem adjustierten EBIT1-Wachstum zwischen 6% und 8% sowie einer Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

Nettoumsatz Januar - September 2026 der Galenica Gruppe

(in Mio. CHF) Sept 2026 Sept 2025 Veränderung Segment Products & Care 1'446.3 1'304.4 10.9% Pharmacies Omni-Channel 1'134.5 1'068.0 6.2% Products & Brands 136.5 147.1 -7.2% Services & Production 93.6 88.4 5.8% Diagnostics 91.6 7.9 Segment Logistics & IT 2'498.0 2'432.2 2.7% Wholesale 2'441.3 2'375.9 2.8% Logistics & IT Services 58.6 58.4 0.5% Corporate und Eliminationen -772.4 -736.9 Galenica Gruppe 3'172.0 2'999.7 5.7%

__________ 1 Siehe Definition gemäss Kapitel « Alternative performance measures » im Geschäftsbericht 2025. 2 IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD September 2026. 3 IQVIA, Consumer Health Market Schweiz, YTD September2026. Ergänzungen zu den Umsatzzahlen, Erläuterungen zur Umsatzdarstellung und weitere Informationen finden Sie in unserer Sales-Präsentation .

Nächste Termine

21. Januar 2027: Umsatz-Update 2026 der Galenica Gruppe

9. März 2027: Jahresergebnis 2026 und Bilanzmedienkonferenz der Galenica Gruppe

22. April 2027: Generalversammlung der Galenica AG Für ergänzende Auskünfte: Media Relations:

Nina Amann, Lead Media Relations

Tel. +41 58 852 85 17

E-Mail: media@galenica.com Investor Relations:

Florian Urech, Head of Investor Relations

Tel. +41 58 852 85 31

E-Mail: investors@galenica.com

Galenica: führendes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz

Die Galenica Gruppe ist das führende integrierte Gesundheitsnetzwerk der Schweiz. Mit über 20 Gesellschaften ist sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens tätig. Zum Netzwerk gehört das schweizweit dichteste Apothekennetz mit über 380 Standorten, darunter die Amavita und Sun Store Apotheken sowie unsere Partnerin Coop Vitality. Im Grosshandel und in der Pharmalogistik ist Galenica Marktführerin: Jede zweite in der Schweiz verkaufte Medikamentenpackung geht durch die Logistik von Galexis und Alloga. Daneben entwickelt und vertreibt Verfora als Schweizer Marktführerin eigene Gesundheitsprodukte sowie Marken von Geschäftspartnern. Ergänzt wird das Portfolio der Galenica Gruppe durch Dienstleistungen im Bereich Home Care, Diagnostik sowie digitale Lösungen für medizinische Fachpersonen. Galenica beschäftigt über 8'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2025 einen Nettoumsatz von CHF 4.1 Milliarden. Die Aktien der Galenica AG (GALE) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. www.galenica.com .

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