Galenica AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Medienmitteilung
Galenica hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe über CHF 200 Mio. platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und einen jährlichen Coupon von 1.2775%. Der Erlös der Transaktion wird für die Refinanzierung einer fälligen Obligationenanleihe und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Emission erfolgt unter der Federführung der Deutschen Bank und der Zürcher Kantonalbank als Joint Lead Manager sowie der Basler Kantonalbank als Co-Manager. Die Zulassung der Anleihe zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Galenica AG
|Untermattweg 8
|3027 Bern
|Schweiz
|Telefon:
|+41 058 852 81 11
|E-Mail:
|info@galenica.com
|Internet:
|https://www.galenica.com
|ISIN:
|CH0360674466
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2422318
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2422318 26.10.2026 CET/CEST