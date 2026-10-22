Bern - Galenica ist in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres weiter gewachsen. Dabei profitierte der Apothekenkonzern, Medikamentengrossist und Gesundheitsdienstleister vor allem vom starken Apothekengeschäft wie auch dem Bereich Home Care. Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen seine bisherigen Ziele. Von Januar bis September wuchs der Umsatz der Gruppe um 5,7 Prozent auf 3,17 Milliarden Franken, wie Galenica am Donnerstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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