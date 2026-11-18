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Verfora übernimmt Mehrheit an Vertriebspartner Qpharma



18.11.2026 / 06:40 CET/CEST





Medienmitteilung Verfora gewinnt mit Qpharma einen etablierten polnischen Pharmadistributor mit starker Vertriebsplattform in Mittel- und Osteuropa.

Qpharma vertreibt bereits heute Produkte von Verfora.

Die Akquisition erweitert die Vertriebsbasis von Verfora und eröffnet zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten in Mittel- und Osteuropa. Verfora übernimmt die Mehrheit an dem polnischen Pharmadistributor Qpharma. Mit der Übernahme von 51% der Anteile erweitert Verfora ihr Vertriebsnetz um einen langjährigen Vertriebspartner und damit eine etablierte Vertriebsplattform. Gleichzeitig gewinnt das Unternehmen einen wichtigen Partner entlang der eigenen Wertschöpfungskette und damit neben Österreich eine zweite Vertriebsorganisation in Europa. Die Kombination aus starken Marken, Vermarktungskompetenz und lokalem Vertriebs-Know-how schafft zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für das bestehende Consumer-Healthcare-Geschäft. Etablierte Vertriebsplattform Qpharma ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Polen, seit über 20 Jahren im Gesundheitsmarkt tätig und erzielte 2025 einen Umsatz im tiefen zweistelligen Millionenbereich (EUR). Das Unternehmen ist auf die Vermarktung, Promotion und Distribution von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, OTC-Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert. Qpharma verfügt über exklusive Vertriebsrechte für verschiedene Marken in Polen, Tschechien und der Slowakei. Qpharma hat sich eine etablierte Marktposition in Osteuropa aufgebaut und verfügt über langjährige Kundenbeziehungen sowie umfassende Erfahrung in der Vermarktung und Distribution von Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Verfora zusammen und verantwortet den Vertrieb verschiedener Verfora-Produkte, darunter Perskindol in Polen und Tschechien sowie seit 2025 auch Padma-Produkte in Polen. Übernahme eines langjährigen Partners Die Übernahme verbindet die Marken- und Vermarktungskompetenz von Verfora mit der etablierten Vertriebsplattform von Qpharma und erweitert die Wertschöpfungskette von Verfora. Zudem bieten die attraktiven Vertriebslizenzen von Qpharma weiteres Entwicklungspotenzial. Qpharma wird nach der Übernahme weiterhin vom aktuellen CEO, Zbyszek Czop, geführt und zusammen mit Verfora weiterentwickelt. «Qpharma ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner für unsere Marken und kennt unsere Produkte, Qualitätsansprüche und die Bedürfnisse seiner Kunden sehr gut. Mit der Übernahme entwickeln wir eine erfolgreiche Zusammenarbeit weiter und schaffen die Voraussetzungen, um bestehende Potenziale gemeinsam noch besser zu nutzen», sagt Stefan Wälti, CEO von Verfora. Der Vollzug der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Nächste Termine

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Galenica: führendes Gesundheitsnetzwerk der Schweiz

Die Galenica Gruppe ist das führende integrierte Gesundheitsnetzwerk der Schweiz. Mit über 20 Gesellschaften ist sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens tätig. Zum Netzwerk gehört das schweizweit dichteste Apothekennetz mit über 380 Standorten, darunter die Amavita und Sun Store Apotheken sowie unsere Partnerin Coop Vitality. Im Grosshandel und in der Pharmalogistik ist Galenica Marktführerin: Jede zweite in der Schweiz verkaufte Medikamentenpackung geht durch die Logistik von Galexis und Alloga. Daneben entwickelt und vertreibt Verfora als Schweizer Marktführerin eigene Gesundheitsprodukte sowie Marken von Geschäftspartnern. Ergänzt wird das Portfolio der Galenica Gruppe durch Dienstleistungen im Bereich Home Care, Diagnostik sowie digitale Lösungen für medizinische Fachpersonen. Galenica beschäftigt über 8'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2025 einen Nettoumsatz von CHF 4.1 Milliarden. Die Aktien der Galenica AG (GALE) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

www.galenica.com Verfora

Verfora ist eine der führenden Anbieterinnen im Schweizer Consumer-Healthcare-Markt und verfügt über ein breites Portfolio an starken Marken für Gesundheit und Wohlbefinden. Dazu gehören Produkte in den Kategorien Schmerzmittel, Vitamine & Mineralstoffe, Husten & Erkältung sowie Verdauungssystem. Verfora ist Teil des Galenica-Netzwerks.

www.verfora.ch



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