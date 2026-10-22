DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNIPER - Deutschlands verstaatlichter Gasimporteur Uniper will bald einen Kapitalmarkttag ausrichten. Das sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen dem Handelsblatt. Uniper bestätigte die Informationen auf Anfrage. Der Tag solle am 16. November in London stattfinden. Man habe am Mittwochmittag eine Einladung an die Investoren versandt. Mit dem Kapitalmarkttag geht Uniper einen nächsten Schritt in Richtung Reprivatisierung. Der Bund hatte den Gasimporteur im Zuge der Ukraine-Krise verstaatlicht. (Handelsblatt)

BRAINLAB - Brainlab-Gründer Stefan Vilsmeier hat nach Informationen des Handelsblatts den EMH-Mitgründer Sebastian Kuss am Montag bei der Hauptversammlung der Brainlab-Abspaltung Snke aus dem Aufsichtsrat abberufen lassen. Zugleich setzte der Finanzinvestor EMH Partners einen Sonderprüfer und einen besonderen Vertreter durch. Brainlab und Snke sind Unternehmen aus dem Bereich Medizintechnik. Der Forensiker Stefan Heißner von FTI Consulting soll die vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens der Berenberg Bank über zehn Millionen Euro an Snke untersuchen. EMH wirft Vilsmeier vor, die Rückzahlung habe seinen persönlichen Interessen gedient; Vilsmeier weist den Vorwurf zurück. Rechtsanwalt Thomas Heidel soll als besonderer Vertreter mögliche Schadenersatzansprüche gegen Vilsmeier, Snke-Vorstand Andreas Giese und weitere Verantwortliche geltend machen. (Handelsblatt)

PEEK & CLOPPENBURG - Der Modehändler Peek & Cloppenburg plant deutliche Veränderungen an seinem Filialnetz. "Wir prüfen alle Standorte genau", sagte Constanze Freienstein, die bei Peek & Cloppenburg (P&C) das Westeuropa-Geschäft leitet, im Interview mit dem Handelsblatt. Dabei werden Häuser an andere Standorte verlegt und die Verkaufsfläche pro Filiale deutlich reduziert. "16.000 Quadratmeter Fläche sind heute nicht mehr angemessen", sagt Freienstein. "In Zukunft gehen wir auf 3.000 bis 5.000 Quadratmeter, an einigen Standorten auch auf bis zu 10.000 Quadratmeter." Für die drei sogenannten Weltstadthäuser in Düsseldorf, Frankfurt und Berlin, die bald für eine gemischte Nutzung umgebaut werden, gibt sie keine Garantie. "Welche Rolle wir dort dann als Händler spielen werden, bleibt abzuwarten", sagt Freienstein. In allen drei Städten werde P&C aber auch künftig präsent sein. (Handelsblatt)

TIKTOK - Einer der führenden Medienmogule Europas hat versucht, einen Anteil am europäischen Geschäft von TikTok zu erwerben, und diesen politisch brisanten Plan einem gut vernetzten Mitglied der Trump-Regierung unterbreitet. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender und Miteigentümer des deutschen Axel-Springer-Konzerns, schlug bei einem Mittagessen mit dem US-Botschafter in Frankreich, Charles Kushner, vor, dass sein Unternehmen Teil eines Deals zum Kauf des europäischen Geschäfts der chinesischen App sein könnte, so mit den Gesprächen vertraute Personen. (Financial Times)

LSEG - Die London Stock Exchange Group (LSEG) steht kurz vor einer Vereinbarung zur Übernahme des Kreditspezialisten Octus von Permira für 3,5 Milliarden US-Dollar. LSEG und Octus könnten bereits am Donnerstag eine Vereinbarung bekannt geben, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sollte die Transaktion abgeschlossen werden, wäre dies die größte Übernahme der LSEG seit dem 27-Milliarden-Dollar-Kauf von Refinitiv, der 2019 vereinbart wurde. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 00:25 ET (04:25 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.