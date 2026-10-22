Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 22. Oktober 2026
Roche setzt starke Dynamik im dritten Quartal mit Umsatzwachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen (CER) und +8% in CHF fort; Konzernverkäufe steigen in den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER) und +1% in CHF
- Konzernverkäufe stiegen in den ersten neun Monaten 2026 um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER1; in CHF +1% und in USD2 +7%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Im dritten Quartal stiegen die Konzernverkäufe um +7% (CER) bzw. um +8% in CHF (+7% in USD), wobei sich die Wechselkurse stabilisierten.
- Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich in den ersten neun Monaten um +7% (CER; in CHF +2% und in USD +8%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenkrankheiten).
- Verkäufe der Division Diagnostics stiegen in den ersten neun Monaten um +4% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau und in USD +6%); Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.
- Wichtige Ereignisse:
- US-Zulassung für Tecentriq zur adjuvanten Behandlung bei Darmkrebs im Stadium III mit defekter DNA-Mismatch-Reparatur, für Gazyva/Gazyvaro zur Verringerung des Rückfallrisikos bei Patientinnen und Patienten ab zwei Jahren mit häufig wiederkehrendem oder steroidabhängigem idiopathischem nephrotischem Syndrom mit Beginn im Kindesalter sowie für Enspryng bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung
- Beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA für Fenebrutinib sowohl bei schubförmiger als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose sowie für Enspryng bei MOGAD, einer Autoimmunerkrankung; Annahme des Zulassungsantrags für Vamikibart bei uveitischem Makulaödem, einer der Hauptursachen für Sehverlust
- EU-Zulassung für Susvimo bei neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD), einer schweren Augenkrankheit, sowie für Ocrevus bei schubförmiger Multipler Sklerose bei Kindern und Jugendlichen; EMA-Validierung des Zulassungsantrags für Enspryng bei MOGAD in Europa
- Positive Studiendaten zu Sefaxersen bei einer bestimmten Autoimmunerkrankung, welche die Nierenfunktion betrifft (Phase III), zu Lunsumio bei Blutkrebs (Phase III), zu Tam-Peli bei rezidivierendem kleinzelligem Lungenkrebs (Phase III) sowie zu Enicepatid und Petrelintid bei Übergewicht/Adipositas und Typ-2-Diabetes (beide Phase II)
- US-Zulassung für Elecsys pTau217 Test, einen Bluttest mit einem einzelnen Biomarker zur Unterstützung der Erkennung einer mit Alzheimer assoziierten Amyloid-Pathologie in der Primär- und Facharztversorgung
- Einführung von zwei neuen Echtzeit-PCR-Tests zur Unterstützung des US-Gesundheitswesens beim Cyclospora-cayetanensis-Ausbruch
- Bereitstellung molekulardiagnostischer Tests zur Unterstützung der vom Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo geleiteten Massnahmen gegen den Ebola-Ausbruch
- Ausbau der Kapazitäten für Produktion sowie Forschung und Entwicklung: Anlage für injizierbare Arzneimittel und Verabreichungssysteme in Hillsboro sowie Innovation Center Boston für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen in den USA; Anlage für synthetische Moleküle in Basel, Schweiz
- Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.
Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Wir erzielten im dritten Quartal ein starkes Verkaufswachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen und +8% in Schweizer Franken.
Noch entscheidender sind die Erfolge, die wir für Patientinnen und Patienten weltweit erzielen konnten. Wir haben in diesem Jahr weitere fünf potenzielle neue Medikamente in die letzte Phase der klinischen Entwicklung überführt. Bis 2030 wollen wir nun bis zu 20 neue Medikamente zu Patientinnen und Patienten bringen.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA nahm Fenebrutinib sowohl bei schubförmiger als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren auf. Damit kommen wir unserem Ziel näher, eine hochwirksame, hirngängige orale Therapie zu den Patientinnen und Patienten zu bringen.
Auch Giredestrant wird von der FDA sowohl bei Brustkrebs im Frühstadium als auch bei fortgeschrittenem Brustkrebs beschleunigt geprüft. Im Falle einer Zulassung sind wir für eine Markteinführung noch in diesem Jahr gut vorbereitet.
Des Weiteren haben wir die FDA-Freigabe für unseren Elecsys pTau217 Test erhalten. Es ist der erste und einzige von der FDA zugelassene Bluttest, der dabei hilft, eine mit Alzheimer verbundene Amyloid-Pathologie zu bestätigen oder auszuschliessen - und zwar sowohl in der Arztpraxis als auch in spezialisierten Einrichtungen.
Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr.»
Ausblick für 2026
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet für das Gesamtjahr 2026 eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar?September
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|USD
|Konzern
|46 493
|45 862
|100,0
|100,0
|+6
|+1
|+7
|Division Pharma
|36 212
|35 555
|77,9
|77,5
|+7
|+2
|+8
|USA
|18 712
|18 798
|40,2
|41,0
|+5
|0
|Europa
|6 819
|6 818
|14,7
|14,9
|+2
|0
|Japan
|2 352
|2 139
|5,1
|4,7
|+25
|+10
|International
|8 329
|7 800
|17,9
|16,9
|+10
|+7
|Division Diagnostics
|10 281
|10 307
|22,1
|22,5
|+4
|0
|+6
|International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige
Konzernverkäufe
Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER; in CHF +1%) auf CHF 46,5 Milliarden dank der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus. Im dritten Quartal kehrte sich dieser Währungseffekt um.
Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um +7% (CER; in CHF ausgewiesen +2%) auf CHF 36,2 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten.
Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo und Vabysmo - erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 16,8 Milliarden. Dies entspricht einer Zunahme von +12% (CER; in CHF +6%) gegenüber den ersten neun Monaten 2025.
Die Verkäufe von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) gingen insgesamt um CHF 0,4 Milliarden zu CER bzw. um CHF 0,6 Milliarden auf CHF-Basis zurück.
In den USA stiegen die Verkäufe um +5% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau), was auf das anhaltende Wachstum von Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Polivy (Blutkrebs) und Tecentriq (Krebsimmuntherapeutikum) zurückzuführen ist. Dieses Wachstum glich die geringeren Verkäufe von Kadcyla (Brustkrebs) und Perjeta (Brustkrebs) mehr als aus.
In Europa erhöhten sich die Verkäufe um +2% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau). Die steigende Nachfrage nach Ocrevus, Phesgo und Evrysdi (spinale Muskelatrophie) konnte die Auswirkungen der geringeren Verkäufe von Actemra/RoActemra aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars sowie von Perjeta aufgrund der Umstellung auf Phesgo mehr als ausgleichen.
Die Verkäufe in Japan nahmen um +25% zu (CER; in CHF +10%), was hauptsächlich auf Produktlieferungen an Dritte und das anhaltende Wachstum von Lunsumio (Blutkrebs), Hemlibra, Polivy, Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie) und Vabysmo zurückzuführen ist. Darüber hinaus wirkten sich zeitliche Effekte in Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Enterprise-Resource-Planning(ERP)-Systems positiv aus.
In der Region International stiegen die Verkäufe um +10% (CER; in CHF +7%). Die Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Hemlibra, Ocrevus und Evrysdi. In China blieben die Verkäufe zu CER und auf CHF-Basis stabil. Das Wachstum von Phesgo, Vabysmo, Alecensa und Polivy wurde teilweise durch geringere Verkäufe von Perjeta infolge der Umstellung auf Phesgo sowie von Xofluza aufgrund einer milderen Grippesaison 2025 ausgeglichen.
Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +4% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau) auf CHF 10,3 Milliarden. Die steigende Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen in China mehr als ausgleichen.
In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um +3% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau). Das Wachstum wurde durch die höheren Verkäufe von Produkten für die klinische Chemie und die Immundiagnostik angetrieben. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +9% (CER; in CHF +3%), was dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab, Pathology Lab und Molecular Lab zu verdanken ist. In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -4% (CER; in CHF -8%), bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die Verkäufe in Lateinamerika erhöhten sich um +12% (CER; in CHF +11%).
Pharma: wichtige Meilensteine
|Wirkstoff
|Meilenstein
|Zulassungsprozess
|Enspryng
Endokrine Orbitopathie (TED)
|FDA erteilt Zulassung für Enspryng, einen First-in-Class-IL-6R-Inhibitor, als erste und einzige subkutane Behandlungsoption für die endokrine Orbitopathie (TED), die zu Hause angewendet werden kann
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 16. Oktober 2026 (nur Englisch)
|Tecentriq
Verschiedene Krebsarten
|FDA erteilt Zulassung für Tecentriq in Kombination mit Fluoropyrimidin und Oxaliplatin zur adjuvanten Behandlung bei einer bestimmten Form von Darmkrebs im Stadium III
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 9. Oktober 2026 (nur Englisch)
|Fenebrutinib
Multiple Sklerose
|Fenebrutinib ist der erste BTK-Inhibitor, dessen Zulassungsantrag von der FDA in den USA sowohl für die schubförmige als auch für die primär progrediente Multiple Sklerose angenommen wurde
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 30. September 2026 (nur Englisch)
|Susvimo
Schwere Augenkrankheiten
|Europäische Kommission erteilt Zulassung für Susvimo zur Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 21. September 2026 (nur Englisch)
|Enspryng
MOGAD
|FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Enspryng zur Behandlung von MOGAD, einer Autoimmunerkrankung, für die es bislang keine zugelassenen Therapien gibt
|Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien
|Sefaxersen
IgA-Nephropathie
|Positive Zwischenergebnisse zeigen, dass Sefaxersen die Proteinurie bei Personen mit IgA-Nephropathie (IgAN) signifikant reduziert
|Enicepatid
Adipositas
|Roche gibt positive Phase-II-Ergebnisse für dualen GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten Enicepatid bei Personen mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht oder Adipositas bekannt
|Lunsumio
Blutkrebs
|Therapie auf Basis von Lunsumio verbessert in Phase-III-Studie CELESTIMO das progressionsfreie Überleben bei follikulärem Lymphom signifikant
|Tam-Peli
Lungenkrebs
|MediLink, ein Kooperationspartner von Roche, gibt Phase-III-Daten für Tam-Peli bekannt, die ein signifikant verbessertes Gesamtüberleben bei Personen mit rezidivierendem kleinzelligem Lungenkrebs in China zeigen
|Vabysmo
Schwere Augenkrankheiten
|Vabysmo zeigt anhaltende Zweijahresergebnisse bei einer schwer behandelbaren Form von nAMD
|Sonstige
|ESMO 2026
Lungen- und Brustkrebs-Portfolio
|Roche präsentiert auf der ESMO 2026 entscheidende Daten zu Fortschritten in der Spätphasen-Pipeline bei Lungen- und Brustkrebs
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 19. Oktober 2026 (nur Englisch)
|Vamikibart
Uveitisches Makulaödem
|Roche präsentiert neue Einjahresdaten aus Phase-III-Studien zu Vamikibart bei uveitischem Makulaödem (UME), einer schwerwiegenden Ursache für Sehverlust
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 10. Oktober 2026 (nur Englisch)
|Vabysmo
Schwere Augenkrankheiten
|Roche präsentiert an der EURETINA neue Daten, welche die Wirksamkeit und die Sicherheit von Vabysmo bei den wichtigsten Netzhauterkrankungen in der klinischen Praxis unterstreichen
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 1. Oktober 2026 (nur Englisch)
|Giredestrant
Brustkrebs
|Kombination mit Giredestrant verbesserte das progressionsfreie Überleben bei ER-positivem, fortgeschrittenem Brustkrebs signifikant, wie die in der Fachzeitschrift The New England Journal of Medicineveröffentlichten Phase-III-Daten der Studie evERA zeigen
Weitere Informationen: Medienmitteilung, 1. Oktober 2026 (nur Englisch)
|Nominierung für den Verwaltungsrat
|Roche schlägt an der Generalversammlung 2027 Herrn Dr. Christophe Weber, ehemaliger CEO von Takeda Pharmaceuticals, zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vor
|Innovation Center Boston
|Roche gibt die feierliche Eröffnung des Innovation Center in Boston bekannt, das Fortschritte in den Bereichen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechsel-Erkrankungen vorantreiben soll
|Produktionsanlage Hillsboro
|Genentech, Konzerngesellschaft von Roche in den USA, kündigt Ausbau der Produktionsanlage in Hillsboro, Oregon, in Höhe von USD 750 Millionen an
Verkäufe der Division Pharma
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar?September
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|Division Pharma
|36 212
|35 555
|100,0
|100,0
|+7
|+2
|USA
|18 712
|18 798
|51,7
|52,9
|+5
|0
|Europa
|6 819
|6 818
|18,8
|19,2
|+2
|0
|Japan
|2 352
|2 139
|6,5
|6,0
|+25
|+10
|International
|8 329
|7 800
|23,0
|21,9
|+10
|+7
International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige
|Die 20 meistverkauften Medikamente
(Veränderung in % zu CER1)
|Total
|USA
|Europa
|Japan
|International
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Mio. CHF
|%
|Ocrevus
Multiple Sklerose
|5 317
|+7
|3 581
|+5
|1 136
|+9
|-
|-
|600
|+21
|Hemlibra
Hämophilie A
|3 750
|+12
|2 006
|+9
|769
|+5
|291
|+20
|684
|+23
|Vabysmo
Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO)
|3 196
|+10
|2 060
|+2
|585
|+7
|131
|+41
|420
|+65
|Tecentriq
Krebsimmuntherapeutikum
|2 615
|+5
|1 243
|+8
|626
|-2
|245
|+6
|501
|+9
|Xolair3
csU, Nahrungsmittelallergien
|2 521
|+20
|2 521
|+20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Phesgo
Brustkrebs
|2 064
|+18
|486
|-1
|657
|+11
|152
|+24
|769
|+43
|Perjeta3
Brustkrebs
|2 040
|-8
|824
|-10
|361
|-13
|38
|-20
|817
|-3
|Actemra/RoActemra3
RA, COVID-19
|1 621
|-10
|795
|-9
|328
|-26
|232
|+14
|266
|-4
|Evrysdi
Spinale Muskelatrophie
|1 470
|+18
|497
|+12
|504
|+14
|65
|+7
|404
|+33
|Kadcyla3
Brustkrebs
|1 339
|-9
|442
|-19
|370
|-5
|65
|+9
|462
|-2
|Polivy
Blutkrebs
|1 302
|+24
|606
|+29
|204
|-9
|176
|+30
|316
|+44
|Alecensa
Lungenkrebs
|1 213
|+6
|391
|-1
|189
|-3
|154
|+15
|479
|+15
|MabThera/Rituxan3
Blutkrebs, RA
|919
|+3
|605
|+12
|94
|-8
|8
|-16
|212
|-10
|Activase/TNKase3
Herzkrankheiten
|830
|+6
|792
|+5
|-
|-
|-
|-
|38
|+12
|Gazyva/Gazyvaro3
Blutkrebs, Lupus-Nephritis
|751
|+7
|369
|+4
|176
|-2
|28
|+28
|178
|+25
|Herceptin3
Brust- und Magenkrebs
|695
|-12
|140
|-15
|205
|-6
|3
|-35
|347
|-13
|Avastin3
Verschiedene Krebsarten
|639
|-12
|195
|-8
|56
|+5
|56
|-43
|332
|-9
|Columvi
Blutkrebs
|327
|+67
|146
|+24
|92
|+113
|-
|-
|89
|+167
|Enspryng
Akute Entzündung von Gehirn, Rückenmark und Sehnerv
|319
|+28
|79
|+18
|34
|+18
|138
|+30
|68
|+42
|Pulmozyme3
Zystische Fibrose
|303
|-12
|214
|-11
|43
|-11
|1
|+38
|45
|-18
csU: chronische spontane Urtikaria (Nesselsucht) / DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis
Diagnostics: wichtige Meilensteine
|Produkt
|Meilenstein
|Elecsys pTau217
Alzheimer-Krankheit
|Roche erhält FDA-Zulassung für den Elecsys pTau217 Test, der die Beurteilung der Alzheimer-Krankheit sowohl in der Primär- als auch in der Facharztversorgung verbessert
Weitere Informationen: Investor Update, 24. August 2026 (nur Englisch)
Verkäufe der Division Diagnostics
|Verkäufe
|In Millionen CHF
|In % der Verkäufe
|Veränderung in %
|Januar-September
|2026
|2025
|2026
|2025
|CER
|CHF
|Division Diagnostics
|10 281
|10 307
|100,0
|100,0
|+4
|0
|Kundenbereiche
|Core Lab
|5 755
|5 688
|56,0
|55,2
|+5
|+1
|Molecular Lab
|1 836
|1 861
|17,9
|18,1
|+3
|-1
|Near Patient Care
|1 348
|1 477
|13,1
|14,3
|-5
|-9
|Pathology Lab
|1 342
|1 281
|13,0
|12,4
|+10
|+5
|Regionen
|Europa, Nahost, Afrika
|3 698
|3 686
|36,0
|35,8
|+3
|0
|Nordamerika
|3 389
|3 305
|32,9
|32,1
|+9
|+3
|Asien-Pazifik
|2 343
|2 547
|22,8
|24,7
|-4
|-8
|Lateinamerika
|851
|769
|8,3
|7,4
|+12
|+11
Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche in den ersten neun Monaten 2026:
- Präsentation 9M 2026 (auf Englisch)
- Anhang mit Tabellen (auf Englisch)
Über Roche
Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik, Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen und zu heilen.
Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen für therapeutische Antikörper.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.
Anmerkungen
[1] CER (Constant Exchange Rates). Die prozentualen Veränderungen zu konstanten Wechselkursen werden auf Basis von Simulationen berechnet, bei denen die Ergebnisse 2026 wie auch 2025 zu konstanten Wechselkursen konsolidiert werden (Durchschnittskurse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr). Definition von CER: siehe Seite 187 des Roche-Finanzberichts 2025.
[2] USD (US-Dollar). Die prozentualen Veränderungen ausgewählter Umsatzkennzahlen in US-Dollar basieren auf einer Umrechnung der Umsatzwerte 2026 und 2025 zu den jeweiligen durchschnittlichen US-Dollar-Wechselkursen der betreffenden Periode. Diese ergänzenden Informationen sollen die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen erleichtern.
[3] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.
Medienstelle Roche-Gruppe
Telefon: +41 61 688 88 88 / E-Mail: media.relations@roche.com
|Tristan Schmitz
Telefon: +41 79 529 70 35
|Lorena Corfas
Telefon: +41 79 568 24 95
|Simon Goldsborough
Telefon: +44 797 32 72 915
|Karsten Kleine
Telefon: +41 79 461 86 83
|Kirti Pandey
Telefon: +41 79 398 38 53
|Yvette Petillon
Telefon: +41 79 961 92 50
|Irène Stephan
Telefon: +41 79 377 83 75
|Albert Thottiyil
Telefon: +41 79 775 66 12
Roche Investor Relations
|Dr. Bruno Eschli
Telefon: +41 61 687 52 84
E-Mail: bruno.eschli@roche.com
|Dr. Sabine Borngräber
Telefon: +41 61 688 80 27
E-Mail: sabine.borngraeber@roche.com
|Dr. Birgit Masjost
Telefon: +41 61 688 48 14
E-Mail: birgit.masjost@roche.com
Investor Relations Nordamerika
|Loren Kalm
Telefon: +1 650 225 32 17
E-Mail: kalm.loren@gene.com
Anhänge
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