Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Basel, 22. Oktober 2026

Roche setzt starke Dynamik im dritten Quartal mit Umsatzwachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen (CER) und +8% in CHF fort; Konzernverkäufe steigen in den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER) und +1% in CHF

Konzernverkäufe stiegen in den ersten neun Monaten 2026 um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER 1 ; in CHF +1% und in USD 2 +7%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Im dritten Quartal stiegen die Konzernverkäufe um +7% (CER) bzw. um +8% in CHF (+7% in USD), wobei sich die Wechselkurse stabilisierten.

stiegen in den ersten neun Monaten 2026 um +6% zu konstanten Wechselkursen (CER ; in CHF +1% und in USD +7%) aufgrund hoher Nachfrage nach innovativen Medikamenten und Diagnostika. Im dritten Quartal stiegen die Konzernverkäufe um +7% (CER) bzw. um +8% in CHF (+7% in USD), wobei sich die Wechselkurse stabilisierten. Verkäufe der Division Pharma erhöhten sich in den ersten neun Monaten um +7% (CER; in CHF +2% und in USD +8%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenkrankheiten).

erhöhten sich in den ersten neun Monaten um +7% (CER; in CHF +2% und in USD +8%) aufgrund weiterhin hoher Nachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von schweren Krankheiten; wichtigste Wachstumstreiber waren Xolair (chronische Nesselsucht, Nahrungsmittelallergien), Hemlibra (Hämophilie A), Ocrevus (Multiple Sklerose), Phesgo (Brustkrebs) und Vabysmo (schwere Augenkrankheiten). Verkäufe der Division Diagnostics stiegen in den ersten neun Monaten um +4% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau und in USD +6%); Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen.

stiegen in den ersten neun Monaten um +4% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau und in USD +6%); Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen mehr als ausgleichen. Wichtige Ereignisse: US-Zulassung für Tecentriq zur adjuvanten Behandlung bei Darmkrebs im Stadium III mit defekter DNA-Mismatch-Reparatur, für Gazyva/Gazyvaro zur Verringerung des Rückfallrisikos bei Patientinnen und Patienten ab zwei Jahren mit häufig wiederkehrendem oder steroidabhängigem idiopathischem nephrotischem Syndrom mit Beginn im Kindesalter sowie für Enspryng bei schilddrüsenbedingter Augenerkrankung Beschleunigtes Zulassungsverfahren in den USA für Fenebrutinib sowohl bei schubförmiger als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose sowie für Enspryng bei MOGAD, einer Autoimmunerkrankung; Annahme des Zulassungsantrags für Vamikibart bei uveitischem Makulaödem, einer der Hauptursachen für Sehverlust EU-Zulassung für Susvimo bei neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD), einer schweren Augenkrankheit, sowie für Ocrevus bei schubförmiger Multipler Sklerose bei Kindern und Jugendlichen; EMA-Validierung des Zulassungsantrags für Enspryng bei MOGAD in Europa Positive Studiendaten zu Sefaxersen bei einer bestimmten Autoimmunerkrankung, welche die Nierenfunktion betrifft (Phase III), zu Lunsumio bei Blutkrebs (Phase III), zu Tam-Peli bei rezidivierendem kleinzelligem Lungenkrebs (Phase III) sowie zu Enicepatid und Petrelintid bei Übergewicht/Adipositas und Typ-2-Diabetes (beide Phase II) US-Zulassung für Elecsys pTau217 Test, einen Bluttest mit einem einzelnen Biomarker zur Unterstützung der Erkennung einer mit Alzheimer assoziierten Amyloid-Pathologie in der Primär- und Facharztversorgung Einführung von zwei neuen Echtzeit-PCR-Tests zur Unterstützung des US-Gesundheitswesens beim Cyclospora-cayetanensis -Ausbruch Bereitstellung molekulardiagnostischer Tests zur Unterstützung der vom Gesundheitsministerium der Demokratischen Republik Kongo geleiteten Massnahmen gegen den Ebola-Ausbruch Ausbau der Kapazitäten für Produktion sowie Forschung und Entwicklung: Anlage für injizierbare Arzneimittel und Verabreichungssysteme in Hillsboro sowie Innovation Center Boston für Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen in den USA; Anlage für synthetische Moleküle in Basel, Schweiz

Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.

Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Wir erzielten im dritten Quartal ein starkes Verkaufswachstum von +7% zu konstanten Wechselkursen und +8% in Schweizer Franken.

Noch entscheidender sind die Erfolge, die wir für Patientinnen und Patienten weltweit erzielen konnten. Wir haben in diesem Jahr weitere fünf potenzielle neue Medikamente in die letzte Phase der klinischen Entwicklung überführt. Bis 2030 wollen wir nun bis zu 20 neue Medikamente zu Patientinnen und Patienten bringen.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA nahm Fenebrutinib sowohl bei schubförmiger als auch bei primär progredienter Multipler Sklerose in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren auf. Damit kommen wir unserem Ziel näher, eine hochwirksame, hirngängige orale Therapie zu den Patientinnen und Patienten zu bringen.

Auch Giredestrant wird von der FDA sowohl bei Brustkrebs im Frühstadium als auch bei fortgeschrittenem Brustkrebs beschleunigt geprüft. Im Falle einer Zulassung sind wir für eine Markteinführung noch in diesem Jahr gut vorbereitet.

Des Weiteren haben wir die FDA-Freigabe für unseren Elecsys pTau217 Test erhalten. Es ist der erste und einzige von der FDA zugelassene Bluttest, der dabei hilft, eine mit Alzheimer verbundene Amyloid-Pathologie zu bestätigen oder auszuschliessen - und zwar sowohl in der Arztpraxis als auch in spezialisierten Einrichtungen.

Wir bestätigen unseren Ausblick für das Gesamtjahr.»

Ausblick für 2026

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) erwartet für das Gesamtjahr 2026 eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER). Für den Kerngewinn je Titel wird ein im hohen einstelligen Bereich (CER) liegendes Wachstum angestrebt. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar?September 2026 2025 2026 2025 CER CHF USD Konzern 46 493 45 862 100,0 100,0 +6 +1 +7 Division Pharma 36 212 35 555 77,9 77,5 +7 +2 +8 USA 18 712 18 798 40,2 41,0 +5 0 Europa 6 819 6 818 14,7 14,9 +2 0 Japan 2 352 2 139 5,1 4,7 +25 +10 International 8 329 7 800 17,9 16,9 +10 +7 Division Diagnostics 10 281 10 307 22,1 22,5 +4 0 +6 International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige

Konzernverkäufe

Roche steigerte die Konzernverkäufe in den ersten neun Monaten 2026 um +6% (CER; in CHF +1%) auf CHF 46,5 Milliarden dank der starken Nachfrage nach Medikamenten und diagnostischen Lösungen. Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, wirkte sich deutlich auf die in Schweizer Franken ausgewiesenen Verkäufe aus. Im dritten Quartal kehrte sich dieser Währungseffekt um.

Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um +7% (CER; in CHF ausgewiesen +2%) auf CHF 36,2 Milliarden, wobei die Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten ihr starkes Wachstum fortsetzten.

Die fünf wichtigsten Wachstumstreiber - Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Phesgo und Vabysmo - erzielten zusammen Verkäufe in Höhe von CHF 16,8 Milliarden. Dies entspricht einer Zunahme von +12% (CER; in CHF +6%) gegenüber den ersten neun Monaten 2025.

Die Verkäufe von Produkten mit abgelaufenen Patenten (Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Lucentis und Actemra/RoActemra) gingen insgesamt um CHF 0,4 Milliarden zu CER bzw. um CHF 0,6 Milliarden auf CHF-Basis zurück.

In den USA stiegen die Verkäufe um +5% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau), was auf das anhaltende Wachstum von Xolair, Hemlibra, Ocrevus, Polivy (Blutkrebs) und Tecentriq (Krebsimmuntherapeutikum) zurückzuführen ist. Dieses Wachstum glich die geringeren Verkäufe von Kadcyla (Brustkrebs) und Perjeta (Brustkrebs) mehr als aus.

In Europa erhöhten sich die Verkäufe um +2% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau). Die steigende Nachfrage nach Ocrevus, Phesgo und Evrysdi (spinale Muskelatrophie) konnte die Auswirkungen der geringeren Verkäufe von Actemra/RoActemra aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars sowie von Perjeta aufgrund der Umstellung auf Phesgo mehr als ausgleichen.

Die Verkäufe in Japan nahmen um +25% zu (CER; in CHF +10%), was hauptsächlich auf Produktlieferungen an Dritte und das anhaltende Wachstum von Lunsumio (Blutkrebs), Hemlibra, Polivy, Elevidys (Duchenne-Muskeldystrophie) und Vabysmo zurückzuführen ist. Darüber hinaus wirkten sich zeitliche Effekte in Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Enterprise-Resource-Planning(ERP)-Systems positiv aus.

In der Region International stiegen die Verkäufe um +10% (CER; in CHF +7%). Die Wachstumstreiber waren Phesgo, Vabysmo, Hemlibra, Ocrevus und Evrysdi. In China blieben die Verkäufe zu CER und auf CHF-Basis stabil. Das Wachstum von Phesgo, Vabysmo, Alecensa und Polivy wurde teilweise durch geringere Verkäufe von Perjeta infolge der Umstellung auf Phesgo sowie von Xofluza aufgrund einer milderen Grippesaison 2025 ausgeglichen.

Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um +4% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau) auf CHF 10,3 Milliarden. Die steigende Nachfrage nach Lösungen für Zentrallabors und für die Pathologie konnte die Auswirkungen von Preisreformen in China mehr als ausgleichen.

In der Region EMEA (Europa, Nahost und Afrika) erhöhten sich die Verkäufe um +3% (CER; in CHF auf Vorjahresniveau). Das Wachstum wurde durch die höheren Verkäufe von Produkten für die klinische Chemie und die Immundiagnostik angetrieben. In Nordamerika stiegen die Verkäufe um +9% (CER; in CHF +3%), was dem Wachstum in den Kundenbereichen Core Lab, Pathology Lab und Molecular Lab zu verdanken ist. In der Region Asien-Pazifik sanken die Verkäufe um -4% (CER; in CHF -8%), bedingt durch die Preisreformen im chinesischen Gesundheitswesen. Die Verkäufe in Lateinamerika erhöhten sich um +12% (CER; in CHF +11%).

Pharma: wichtige Meilensteine

Wirkstoff Meilenstein Zulassungsprozess Enspryng

Endokrine Orbitopathie (TED) FDA erteilt Zulassung für Enspryng, einen First-in-Class-IL-6R-Inhibitor, als erste und einzige subkutane Behandlungsoption für die endokrine Orbitopathie (TED), die zu Hause angewendet werden kann

Die FDA-Zulassung basiert auf den Phase-III-Studien SatraGO-1 und SatraGO-2. In SatraGO-2 zeigte Enspryng eine signifikante Verringerung des Hervortretens der Augen (Proptosis) und eine Verbesserung von Doppelbildern bei günstigem Sicherheitsprofil - unabhängig von Aktivität oder Dauer der TED.

Enspryng (Satralizumab) stellt einen wichtigen Fortschritt für Menschen mit TED dar: Es ist die erste subkutane Behandlungsoption, die in der Erhaltungsphase alle vier Wochen zu Hause angewendet werden kann und damit mehr Flexibilität bei der Behandlung ermöglicht.

Enspryng ist ein monoklonaler Anti-IL-6R-Antikörper mit einer neuartigen Recycling-Antikörpertechnologie. Er wurde entwickelt, um die IL-6-Signalübertragung bereits vor der durch Autoantikörper ausgelösten Krankheitsentstehung zu hemmen.

TED ist eine seltene Autoimmunerkrankung, von der in den USA etwa 155 von 100 000 Menschen betroffen sind. Unbehandelt kann sie zu Veränderungen des Gesichts und zu Komplikationen führen, die das Sehvermögen gefährden.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 16. Oktober 2026 (nur Englisch) Tecentriq

Verschiedene Krebsarten FDA erteilt Zulassung für Tecentriq in Kombination mit Fluoropyrimidin und Oxaliplatin zur adjuvanten Behandlung bei einer bestimmten Form von Darmkrebs im Stadium III

Die Zulassung basiert auf Ergebnissen der wegweisenden Phase-III-Studie ATOMIC, die in der Fachzeitschrift The New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde und zeigte, dass Tecentriq plus Chemotherapie das Risiko für Krankheitsrückfall oder Tod um 50% reduzierte im Vergleich zu einer alleinigen Chemotherapie.

veröffentlicht wurde und zeigte, dass Tecentriq plus Chemotherapie das Risiko für Krankheitsrückfall oder Tod um 50% reduzierte im Vergleich zu einer alleinigen Chemotherapie. Es handelt sich dabei um die erste zugelassene adjuvante Immuntherapie für Darmkrebs im Stadium III mit dMMR. Damit etabliert sich Tecentriq als neuer Behandlungsstandard nach der Operation.

Fast 25% aller Darmkrebserkrankungen werden im Stadium III diagnostiziert, und bei fast jeder dritten Person mit Darmkrebs im Stadium III kommt es innerhalb von fünf Jahren zu einem Rezidiv.

Damit ist Tecentriq in den USA nun für die zwölfte Indikation zugelassen.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 9. Oktober 2026 (nur Englisch) Fenebrutinib

Multiple Sklerose Fenebrutinib ist der erste BTK-Inhibitor, dessen Zulassungsantrag von der FDA in den USA sowohl für die schubförmige als auch für die primär progrediente Multiple Sklerose angenommen wurde

Fenebrutinib reduzierte in Phase-III-Studien bei RMS (FENhance 1 und 2) die Schübe im Vergleich zu Teriflunomid um 51% bzw. 58% und zeigte gleichzeitig einen konsistenten positiven Trend hinsichtlich einer Verzögerung der Behinderung.

Fenebrutinib ist das erste Prüfpräparat seit mehr als zehn Jahren, das in einer Phase-III-Studie bei PPMS (FENtrepid) das Fortschreiten der Behinderung verlangsamte und dabei einen numerischen Vorteil gegenüber Ocrevus zeigte.

Fenebrutinib zielt auf zwei wesentliche Mechanismen der MS ab: akute Entzündungen, die Schübe verursachen, sowie chronische Entzündungen im Gehirn, die zum Fortschreiten der Behinderung beitragen.

Im Falle einer Zulassung wäre Fenebrutinib der erste BTK-Inhibitor und das erste hochwirksame orale Medikament sowohl bei RMS als auch bei PPMS und würde damit eine neue Behandlungsoption für die fast eine Million Menschen in den USA mit MS bieten.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 30. September 2026 (nur Englisch) Susvimo

Schwere Augenkrankheiten Europäische Kommission erteilt Zulassung für Susvimo zur Behandlung der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration

Durch das nachfüllbare Augenimplantat Contivue ist Susvimo die erste und einzige Therapie mit kontinuierlicher Medikamentenabgabe und bietet damit eine Alternative zur standardmässigen Behandlung mit Augeninjektionen bei nAMD.

Susvimo hilft Menschen mit nAMD, ihr Sehvermögen mit nur zwei Behandlungen pro Jahr zu erhalten.

Daten aus der Phase-III-Studie Archway zeigten eine vergleichbare Erhaltung des Sehvermögens mit Susvimo wie bei monatlichen intravitrealen Ranibizumab-Injektionen.

nAMD ist eine Hauptursache für Sehverlust bei Erwachsenen über 60 Jahren und betrifft rund 1,7 Millionen Menschen in der Europäischen Union.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 21. September 2026 (nur Englisch) Enspryng

MOGAD FDA gewährt beschleunigtes Zulassungsverfahren für Enspryng zur Behandlung von MOGAD, einer Autoimmunerkrankung, für die es bislang keine zugelassenen Therapien gibt

Im Falle einer Zulassung wäre Enspryng die erste und einzige krankheitsmodifizierende Therapie für MOGAD (Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein-Antikörper-assoziierte Erkrankung).

Die Annahme des Zulassungsantrags basiert auf der Phase-III-Studie METEOROID, die zeigte, dass Enspryng das Rückfallrisiko um 68% senkte.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat den Antrag für Enspryng zur Behandlung von MOGAD in Europa validiert, wobei ein Entscheid für das 3. Quartal 2027 erwartet wird.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 10. September 2026 (nur Englisch) Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien Sefaxersen

IgA-Nephropathie Positive Zwischenergebnisse zeigen, dass Sefaxersen die Proteinurie bei Personen mit IgA-Nephropathie (IgAN) signifikant reduziert

In der Phase-III-Studie IMAgINATION führte Sefaxersen nach 37 Wochen zu einer statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Reduktion der Proteinurie im Vergleich zu Placebo und zeigte damit sein Best-in-Class-Potenzial.

Sefaxersen hemmt die Produktion von Komplementfaktor B an dessen primärem Bildungsort, der Leber, und blockiert so einen wichtigen Treiber der IgAN-bedingten Nierenschädigung.

Die Zwischenergebnisse werden an einem bevorstehenden medizinischen Kongress präsentiert und den Gesundheitsbehörden mitgeteilt.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 23. September 2026 (nur Englisch) Enicepatid

Adipositas Roche gibt positive Phase-II-Ergebnisse für dualen GLP-1/GIP-Rezeptoragonisten Enicepatid bei Personen mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht oder Adipositas bekannt

Bei der höchsten Dosis (24 mg) erreichte Enicepatid nach 48 Wochen eine mittlere HbA1c-Senkung von 2,65% und zeigte damit sein Best-in-Disease-Potenzial bei der Blutzuckerkontrolle.

Nach 48 Wochen erreichten 90% der Patientinnen und Patienten in der Gruppe mit 24 mg Enicepatid den HbA1c-Zielwert für Typ-2-Diabetes von =6,5%, während 62% eine Normoglykämie (HbA1c <5,7%) erreichten.

Bei der höchsten Dosis von 24 mg führte Enicepatid nach 48 Wochen zu einer mittleren Gewichtsabnahme von 15,5%, ohne dass ein Gewichtsabnahmeplateau erreicht wurde.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 22. September 2026 (nur Englisch) Lunsumio

Blutkrebs Therapie auf Basis von Lunsumio verbessert in Phase-III-Studie CELESTIMO das progressionsfreie Überleben bei follikulärem Lymphom signifikant

Die Phase-III-Studie CELESTIMO erreichte bei der Zwischenanalyse ihren primären Endpunkt und zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verringerung des Risikos einer Krankheitsprogression bei Personen mit follikulärem Lymphom, die zuvor mindestens eine Therapielinie erhalten hatten.

Die Daten unterstreichen das Potenzial dieser auf Lunsumio basierenden Therapie, die klinischen Ergebnisse zu verbessern, während sie gleichzeitig ein verträgliches Sicherheitsprofil, ein einfaches Dosierungsschema und eine ambulante Anwendung bietet.

Die Studie CELESTIMO ist die erforderliche bestätigende Studie, um die beschleunigte Zulassung bzw. bedingte Marktzulassung von Lunsumio zur Monotherapie beim follikulären Lymphom ab der dritten Therapielinie (3L+) in eine reguläre Zulassung umzuwandeln und darüber hinaus eine Zulassung für die Behandlung des follikulären Lymphoms ab der zweiten Therapielinie (2L+) zu erlangen.

Die Daten werden den Gesundheitsbehörden übermittelt und an einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 17. September 2026 (nur Englisch) Tam-Peli

Lungenkrebs MediLink, ein Kooperationspartner von Roche, gibt Phase-III-Daten für Tam-Peli bekannt, die ein signifikant verbessertes Gesamtüberleben bei Personen mit rezidivierendem kleinzelligem Lungenkrebs in China zeigen

Tambotatug-Pelitecan (Tam-Peli) zeigte in einer in China durchgeführten Phase-III-Studie eine statistisch signifikante Wirksamkeit gegenüber Topotecan, indem es das Risiko für Tod um 54% und für das Fortschreiten der Krankheit um 71% reduzierte, während es eine objektive Ansprechrate von 59,1% gegenüber 9,7% erreichte.

Das neuartige gegen B7-H3 gerichtete Antikörper-Wirkstoff-Konjugat mit einem dualen Freisetzungsmechanismus des Wirkstoffs basiert auf der firmeneigenen Plattform TMALIN von MediLink, die zum Ziel hat, die Antitumoraktivität zu maximieren und gleichzeitig die Off-Target-Toxizität zu minimieren.

Roche entwickelt und vermarktet Tam-Peli ausserhalb von Festlandchina, Hongkong und Macao für mehrere Tumorarten und plant, zeitnah weltweite Studien zu starten. Tam-Peli hat von der FDA in den USA und vom CDE in China den Status eines Therapiedurchbruchs bei rezidivierendem kleinzelligem Lungenkrebs erhalten.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 13. September 2026 (nur Englisch) Vabysmo

Schwere Augenkrankheiten Vabysmo zeigt anhaltende Zweijahresergebnisse bei einer schwer behandelbaren Form von nAMD

Die Studie SALWEEN zeigte eine signifikante Verbesserung des Sehvermögens und der Netzhautgesundheit.

Bei mehr als 60% der mit Vabysmo behandelten asiatischen Patientinnen und Patienten mit polypoidaler choroidaler Vaskulopathie (PCV), einem aggressiven Subtyp der nAMD, waren keine Anzeichen von polypoidalen Läsionen festzustellen.

Am Ende des zweiten Jahres erhielten mehr als 60% der Patientinnen und Patienten ein verlängertes Behandlungsintervall von 20 Wochen, wodurch sich die Behandlungslast reduzierte.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 28. August 2026 (nur Englisch) Sonstige ESMO 2026

Lungen- und Brustkrebs-Portfolio Roche präsentiert auf der ESMO 2026 entscheidende Daten zu Fortschritten in der Spätphasen-Pipeline bei Lungen- und Brustkrebs

Die Ergebnisse der Phase-III-Studie Krascendo 1 belegten die Überlegenheit von Divarasib gegenüber der aktuellen Standardtherapie, den KRAS-G12C-Inhibitoren der ersten Generation, bei zuvor behandelten Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem, G12C-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Die von den Patientinnen und Patienten berichteten Ergebnisse der Phase-III-Studie lidERA zeigten, dass Giredestrant im Vergleich zur endokrinen Standardtherapie eine verbesserte Wirksamkeit aufweist, ohne die Verträglichkeit und die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Brustkrebs im Frühstadium zu beeinträchtigen.

Die Ergebnisse der Phase-III-Studie an chinesischen Patientinnen und Patienten mit metastasiertem Nasopharynxkarzinom belegen das Potenzial von Tam-Peli, einem B7-H3-gerichteten ADC der nächsten Generation, bei soliden Tumoren mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf bei einem günstigen Sicherheitsprofil eine robuste Wirksamkeit zu erzielen.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 19. Oktober 2026 (nur Englisch) Vamikibart

Uveitisches Makulaödem Roche präsentiert neue Einjahresdaten aus Phase-III-Studien zu Vamikibart bei uveitischem Makulaödem (UME), einer schwerwiegenden Ursache für Sehverlust

In den Studien MEERKAT und SANDCAT zeigte Vamikibart nach 52 Wochen bei Personen mit UME eine anhaltende Verbesserung des Sehvermögens und eine Verringerung der Makuladicke.

UME ist die häufigste Ursache für mittelschweren bis schweren Sehverlust bei Personen mit Uveitis und stellt unbehandelt ein erhebliches Risiko für Erblindung dar.

Die FDA hat die Biologics License Application (BLA) von Roche akzeptiert; ein Zulassungsentscheid wird bis Juli 2027 erwartet.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 10. Oktober 2026 (nur Englisch) Vabysmo

Schwere Augenkrankheiten Roche präsentiert an der EURETINA neue Daten, welche die Wirksamkeit und die Sicherheit von Vabysmo bei den wichtigsten Netzhauterkrankungen in der klinischen Praxis unterstreichen

Neue Real-World-Daten zu Vabysmo bei nAMD, diabetischem Makulaödem und Netzhautvenenverschluss bestätigen dessen überzeugende Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit sowohl bei zuvor unbehandelten als auch bei bereits behandelten Augen, ohne dass neue Sicherheitssignale auftraten.

Fortschrittliche KI-gestützte Bildgebungsanalyse bestätigt schnelle und bedeutsame anatomische Austrocknung und unterstützt den Einsatz von Vabysmo als Behandlungsstandard in der routinemässigen klinischen Versorgung.

Mit mehr als 5 000 teilnehmenden Personen ist VOYAGER der grösste prospektive, nicht-interventionelle Real-World-Datensatz zur Untersuchung von Vabysmo in verschiedenen klinischen Praxisbereichen weltweit.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 1. Oktober 2026 (nur Englisch) Giredestrant

Brustkrebs Kombination mit Giredestrant verbesserte das progressionsfreie Überleben bei ER-positivem, fortgeschrittenem Brustkrebs signifikant, wie die in der Fachzeitschrift The New England Journal of Medicineveröffentlichten Phase-III-Daten der Studie evERA zeigen

Giredestrant plus Everolimus senkte das Risiko für Krankheitsprogression oder Tod in der ITT-Population um 44% und in der Population mit ESR1-Mutation um 62% im Vergleich zur standardmässigen endokrinen Therapie plus Everolimus.

Durch die gezielte Ausrichtung auf die Resistenz gegenüber endokrinen Therapien soll die Kombination mit Giredestrant das Fortschreiten der Krankheit verzögern und die Behandlungsergebnisse insgesamt verbessern.

Die FDA hat für Giredestrant im Rahmen des Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) als Zieltermine für ihre Entscheidung den 30. November 2026 für Brustkrebs im Frühstadium und den 18. Dezember 2026 für fortgeschrittenen Brustkrebs festgelegt.

Weitere Informationen: Medienmitteilung, 1. Oktober 2026 (nur Englisch) Nominierung für den Verwaltungsrat Roche schlägt an der Generalversammlung 2027 Herrn Dr. Christophe Weber, ehemaliger CEO von Takeda Pharmaceuticals, zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vor

Der Verwaltungsrat von Roche hat beschlossen, Herrn Dr. Christophe Weber, ehemaliger CEO von Takeda Pharmaceuticals, der Generalversammlung am 9. März 2027 zur Neuwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan betonte, dass Christophe Webers umfassende Kenntnisse der Gesundheitsbranche und seine breite Führungserfahrung den Verwaltungsrat weiter stärken werden.

Roche setzt ihr Engagement für transformative Medikamente und Diagnostika fort und konzentriert sich dabei auf wichtige Therapiebereiche und globale Herausforderungen im Gesundheitswesen.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 23. September 2026 (nur Englisch) Innovation Center Boston Roche gibt die feierliche Eröffnung des Innovation Center in Boston bekannt, das Fortschritte in den Bereichen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechsel-Erkrankungen vorantreiben soll

Das Zentrum wird eine Drehscheibe für Roche und Genentech sein, die Expertise in den Bereichen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechsel-Erkrankungen sowie Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz zusammenbringt, um Innovationen in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten voranzutreiben.

Damit wird die Präsenz von Roche und Genentech in Boston weiter ausgebaut und das langfristige Engagement an einem der weltweit führenden Life-Science-Standorte unterstrichen.

Es ist Teil der 50-Milliarden-Dollar-Investition von Roche in die Produktion sowie Forschung und Entwicklung in den USA und knüpft an die jüngsten Investitionen und Fortschritte in der Produktion in Holly Springs, North Carolina, und Hillsboro, Oregon, an.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 17. September 2026 (nur Englisch) Produktionsanlage Hillsboro Genentech, Konzerngesellschaft von Roche in den USA, kündigt Ausbau der Produktionsanlage in Hillsboro, Oregon, in Höhe von USD 750 Millionen an

Die neue Anlage zur Herstellung von injizierbaren Arzneimitteln und Verabreichungssystemen in Hillsboro, Oregon, wird die End-to-End-Produktionskapazitäten für Arzneimittel in den USA weiter ausbauen.

Durch Investitionen in Höhe von rund USD 750 Millionen wird die Grösse der bestehenden Anlage verdoppelt und werden voraussichtlich 250 zusätzliche spezialisierte Arbeitsplätze in der Produktion geschaffen.

Flexible Produktionskapazitäten werden fortschrittliche Systeme für die Medikamentenverabreichung unterstützen, die den Patientinnen und Patienten bequemere Möglichkeiten der Behandlung bieten.



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 20. August 2026 (nur Englisch)



Verkäufe der Division Pharma

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar?September 2026 2025 2026 2025 CER CHF Division Pharma 36 212 35 555 100,0 100,0 +7 +2 USA 18 712 18 798 51,7 52,9 +5 0 Europa 6 819 6 818 18,8 19,2 +2 0 Japan 2 352 2 139 6,5 6,0 +25 +10 International 8 329 7 800 23,0 21,9 +10 +7

International: Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige

Die 20 meistverkauften Medikamente

(Veränderung in % zu CER1) Total USA Europa Japan International Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Ocrevus

Multiple Sklerose 5 317 +7 3 581 +5 1 136 +9 - - 600 +21 Hemlibra

Hämophilie A 3 750 +12 2 006 +9 769 +5 291 +20 684 +23 Vabysmo

Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO) 3 196 +10 2 060 +2 585 +7 131 +41 420 +65 Tecentriq

Krebsimmuntherapeutikum 2 615 +5 1 243 +8 626 -2 245 +6 501 +9 Xolair3

csU, Nahrungsmittelallergien 2 521 +20 2 521 +20 - - - - - - Phesgo

Brustkrebs 2 064 +18 486 -1 657 +11 152 +24 769 +43 Perjeta3

Brustkrebs 2 040 -8 824 -10 361 -13 38 -20 817 -3 Actemra/RoActemra3

RA, COVID-19 1 621 -10 795 -9 328 -26 232 +14 266 -4 Evrysdi

Spinale Muskelatrophie 1 470 +18 497 +12 504 +14 65 +7 404 +33 Kadcyla3

Brustkrebs 1 339 -9 442 -19 370 -5 65 +9 462 -2 Polivy

Blutkrebs 1 302 +24 606 +29 204 -9 176 +30 316 +44 Alecensa

Lungenkrebs 1 213 +6 391 -1 189 -3 154 +15 479 +15 MabThera/Rituxan3

Blutkrebs, RA 919 +3 605 +12 94 -8 8 -16 212 -10 Activase/TNKase3

Herzkrankheiten 830 +6 792 +5 - - - - 38 +12 Gazyva/Gazyvaro3

Blutkrebs, Lupus-Nephritis 751 +7 369 +4 176 -2 28 +28 178 +25 Herceptin3

Brust- und Magenkrebs 695 -12 140 -15 205 -6 3 -35 347 -13 Avastin3

Verschiedene Krebsarten 639 -12 195 -8 56 +5 56 -43 332 -9 Columvi

Blutkrebs 327 +67 146 +24 92 +113 - - 89 +167 Enspryng

Akute Entzündung von Gehirn, Rückenmark und Sehnerv 319 +28 79 +18 34 +18 138 +30 68 +42 Pulmozyme3

Zystische Fibrose 303 -12 214 -11 43 -11 1 +38 45 -18

csU: chronische spontane Urtikaria (Nesselsucht) / DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis



Diagnostics: wichtige Meilensteine

Produkt Meilenstein Elecsys pTau217

Alzheimer-Krankheit Roche erhält FDA-Zulassung für den Elecsys pTau217 Test, der die Beurteilung der Alzheimer-Krankheit sowohl in der Primär- als auch in der Facharztversorgung verbessert

Es ist der erste und einzige von der FDA zugelassene Bluttest mit einem einzelnen Biomarker, der sowohl die Bestätigung als auch den Ausschluss einer Amyloid-Pathologie in der Primär- und Facharztversorgung ermöglicht.

Der Test gewährleistet Konsistenz in unterschiedlichen klinischen Bereichen, indem er sowohl in der Primärversorgung als auch in der fachärztlichen Praxis dieselben validierten Grenzwerte verwendet.

Er ist für den breiten Einsatz auf den mehr als 4 500 installierten cobas Laborgeräten von Roche in den USA ausgelegt und steht somit über die bestehende Laborinfrastruktur zur Verfügung.

Weitere Informationen: Investor Update, 24. August 2026 (nur Englisch)

Verkäufe der Division Diagnostics

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar-September 2026 2025 2026 2025 CER CHF Division Diagnostics 10 281 10 307 100,0 100,0 +4 0 Kundenbereiche Core Lab 5 755 5 688 56,0 55,2 +5 +1 Molecular Lab 1 836 1 861 17,9 18,1 +3 -1 Near Patient Care 1 348 1 477 13,1 14,3 -5 -9 Pathology Lab 1 342 1 281 13,0 12,4 +10 +5 Regionen Europa, Nahost, Afrika 3 698 3 686 36,0 35,8 +3 0 Nordamerika 3 389 3 305 32,9 32,1 +9 +3 Asien-Pazifik 2 343 2 547 22,8 24,7 -4 -8 Lateinamerika 851 769 8,3 7,4 +12 +11

Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung von Roche in den ersten neun Monaten 2026:

Präsentation 9M 2026 (auf Englisch)

Anhang mit Tabellen (auf Englisch)

Über Roche

Roche (SIX: RO, ROP; OTCQX: RHHBY) ist ein Healthcare-Unternehmen, das führende Wissenschaft mit innovativen Technologien in den Bereichen Diagnostik, Arzneimittel und digitale Lösungen verbindet und so eine einzigartige Position einnimmt, um Krankheiten vorzubeugen, zu stoppen und zu heilen.

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, gegründet und ist heute ein führender Anbieter von transformativen Arzneimitteln und Diagnostika für Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Herausforderungen im Gesundheitswesen zu bewältigen, die Patientinnen und Patienten, Familien, Gemeinschaften und Gesundheitssysteme am stärksten belasten. In den Divisionen Diagnostics und Pharma konzentriert sich Roche auf Bereiche wie Onkologie, Neurologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, Augenheilkunde, Infektionskrankheiten und Immunologie mit dem Ziel, für die Patientinnen und Patienten, die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, und die Fachkräfte, die sich um sie kümmern, eine spürbare und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Genentech in den USA ist eine Konzerngesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Roche-Gruppe befindet. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical in Japan, einem führenden, innovationsorientierten Unternehmen für therapeutische Antikörper.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



Anmerkungen

[1] CER (Constant Exchange Rates). Die prozentualen Veränderungen zu konstanten Wechselkursen werden auf Basis von Simulationen berechnet, bei denen die Ergebnisse 2026 wie auch 2025 zu konstanten Wechselkursen konsolidiert werden (Durchschnittskurse für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr). Definition von CER: siehe Seite 187 des Roche-Finanzberichts 2025.

[2] USD (US-Dollar). Die prozentualen Veränderungen ausgewählter Umsatzkennzahlen in US-Dollar basieren auf einer Umrechnung der Umsatzwerte 2026 und 2025 zu den jeweiligen durchschnittlichen US-Dollar-Wechselkursen der betreffenden Periode. Diese ergänzenden Informationen sollen die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen erleichtern.

[3] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Produkte.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline-Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.

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