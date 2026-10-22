WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnik-Anbieter Vossloh wird nach einem Gewinnrückgang im Sommer noch etwas pessimistischer für das laufende Jahr. Zwar dürfte der Umsatz den mittleren Bereich der im Juli gesenkten Zielspanne von 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro erreichen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte jedoch wegen verschobener Projekte und einmaliger Kosten eher im unteren Bereich der angekündigten Spanne von 100 bis 110 Millionen Euro landen. Allerdings berichtete das Management von einer "deutlichen Belebung im Jahresschlussquartal".

Im dritten Quartal stieg Vosslohs Umsatz dank der erstmaligen Einbeziehung des französischen Betonschwellenherstellers Sateba um mehr als 15 Prozent auf knapp 377 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebit) ging jedoch um mehr als ein Fünftel auf gut 24 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich stand mit 9,4 Millionen Euro nur gut halb so viel Gewinn wie im Vorjahreszeitraum in den Büchern./stw/stk