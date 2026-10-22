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WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
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21.10.26 | 21:57
82,70 Euro
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ARGENX SE793,20+0,18 %
BARCLAYS PLC5,008+0,62 %
COMCAST CORPORATION19,552-0,60 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.363,00+0,29 %
INTEL CORPORATION82,70-0,04 %
J SAINSBURY PLC4,356+0,79 %
KERING SA216,50+0,16 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION488,90-0,47 %
LOREAL SA405,90+0,10 %
NESTLE SA89,35-0,03 %
NEXANS SA122,00-0,08 %
NOKIA OYJ8,230+1,16 %
PEARSON PLC16,2100,00 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY139,90+0,14 %
REXEL SA32,5600,00 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA464,50-0,64 %
THALES SA229,20-0,30 %
UNICREDIT SPA74,98-0,09 %
VERISIGN INC273,40-0,04 %
VOSSLOH AG51,05-1,07 %
YARA INTERNATIONAL ASA38,150-0,37 %
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