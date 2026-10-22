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WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
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22.10.26 | 10:51
78,95 Euro
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ARGENX SE754,40-4,72 %
BARCLAYS PLC5,037+0,58 %
COMCAST CORPORATION19,570-0,51 %
DOW INC27,250+0,63 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.262,50-7,10 %
INTEL CORPORATION78,95-4,57 %
J SAINSBURY PLC4,356+0,79 %
KERING SA213,15-1,55 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION495,10+0,79 %
LOREAL SA405,70+0,05 %
NESTLE SA91,70+2,60 %
NEXANS SA116,80-4,34 %
NOKIA OYJ8,020-2,55 %
PEARSON PLC15,8600,00 %
PROCTER & GAMBLE COMPANY140,36+0,47 %
REXEL SA32,1500,00 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA463,00-0,96 %
THALES SA228,60-0,57 %
UNICREDIT SPA73,28-2,36 %
VERISIGN INC270,70-1,02 %
VOSSLOH AG51,50+0,88 %
YARA INTERNATIONAL ASA37,540-1,96 %
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