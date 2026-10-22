APA ots news: UBM platziert erfolgreich neuen Green Bond im Gesamtvolumen von 58 Mio.

Wien (APA-ots) - -



Hohe Umtauschquote von 36 % reduziert Anleihefälligkeiten 2027 auf rund 32 Mio. - keine weiteren fälligen Anleihen-Rückzahlungen bis Oktober 2029



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40 Mio. an neuem Kapital eingeworben - Barzeichnung vorzeitig geschlossen



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Erzieltes Gesamtvolumen unterstreicht Attraktivität der UBM- Anleihen am Kapitalmarkt



Mit der erfolgreichen Platzierung des UBM Green Bonds 2026-2031 ( ISIN: AT0000A3XXXX) unterstreicht UBM, dass sie auch in einem von erhöhter Volatilität geprägten Anleihemarktumfeld weiterhin als verlässliche Emittentin wahrgenommen wird.



Im Rahmen des Umtauschangebots wurden rund 18 Mio. Nominale bzw. 36 % des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht. Damit sind 2027 nur noch Anleihen im Nominale von insgesamt 32 Mio. zur Rückzahlung fällig. Zusätzlich wurden im Rahmen der Barzeichnung 40 Mio. Nominale an neuem Kapital eingeworben. Mit diesem Kapital werden förderfähige Projekte refinanziert; das dadurch freiwerdende Kapital fließt in den weiteren Ausbau der Pipeline im Bereich Bezahlbares Wohnen.



Inklusive Umtausch wurde damit ein Anleihevolumen von insgesamt 58 Mio. auf den Märkten platziert.



"Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule der UBM", bestätigt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG. "Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse internationaler Investoren, insbesondere aus Osteuropa, wo wir uns über unsere Produkte hinaus auch als Emittentin einen Namen gemacht haben." Abschließend ergänzt Thate: "Durch die weitere Glättung unseres Rückzahlungsprofils fällt die nächste größere Anleiherückzahlung mit einem Volumen von 93 Mio. erst wieder im Oktober 2029 an."



Der UBM Green Bond 2026-2031 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Zulassung des UBM Green Bonds 2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sowie dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse sind beabsichtigt.



Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH als Joint Bookrunner. UBM wurde von den KWR-

Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder- Sima und ihrem Team beraten, die Raiffeisen Bank International AG sowie Montega Markets GmbH wurden vom Kapitalmarktteam von Wolf Theiss um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.



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Rückfragehinweis:

Victor-Leon Eggenberger



Head of Investor Relations & ESG



UBM Development AG



Mob.: + 43 664 80 1873 104



Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com

Johannes Stühlinger



Head of Corporate Communications



UBM Development AG



Mob.: + 43 664 80 1873 184



Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com



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