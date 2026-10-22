https://www.bernecker.info/bernecker-daily

Die gestrige Erholung bekommt heute einen neuen Rückschlag. Gleichzeitig steigt Brent auf 111 Dollar. Die Quartalsberichte von Tesla und Meta reichen nicht aus, um das Vertrauen in den Technologiesektor / Halbleitersektor zu festigen. In Asien fallen die Kurse deutlich. Chinas CSI 300 steht vor dem Eintritt in einen Bärenmarkt. Der DAX startet rd. 200 Punkte schwächer.US-Staatsanleihen und Yen sind als sichere Häfen gefragt. Gold, Silber und Bitcoin geben dagegen nach. Vom Eis ist die "Herbst-Kuh" noch nicht.Die Berichtssaison steht ab jetzt im Fokus:Lam Research verliert nachbörslich 7,4 %. Dabei waren die vergangenen Quartalszahlen stark. Das Problem sind die Erwartungen für das nächste Quartal: Lam stellt 8,6 Mrd. Dollar Umsatz in Aussicht, verglichen mit 8,57 Mrd. Dollar Konsens. Der Ausblick liegt knapp über Konsens, reicht dem Markt aber nicht. (nachbörslich - 7 %)Tesla verstärkt die Sorge vor verzögerten KI-Projekten. Mindestens rund 5 Mrd. Dollar weniger Investitionen und Entwicklungsprobleme bei Optimus werfen die Frage auf, ob die Umsetzung länger dauert. Diese Unsicherheit wird sofort auf die Lieferkette, von Rechenchips bis Speicher übertragen. Aus Teslas Kürzung lässt sich allerdings kein entsprechend großer Rückgang der Chipbestellungen ableiten. Das Budget umfasst auch Fahrzeuge, Fertigungsanlagen und andere Projekte. (nachbörslich - 3 %).Meta steigert den Quartalsumsatz um 26 % auf 64,6 Mrd. Dollar, gegenüber 63,3 Mrd. Dollar Konsens. Das Werbegeschäft wächst kräftig. Allerdings belastet eine Rückstellung von 9,9 Mrd. Dollar für Rechtsstreitigkeiten den Gewinn. Die Investitionsprognose für 2026 liegt nun bei 135 bis 145 Mrd. Dollar und damit am untereren Ende um 5 Mrd. $ erhöht). (nachbörslich + 2 %)Bei IBM liefert KI noch keinen breiten Wachstumsschub im Konzern. Red Hat wächst solide um 11 %, OpenShift steigert den jährlich wiederkehrenden Umsatz um mehr als 30 %. Im Beratungsgeschäft reicht es aber nur für eine leichte Verbesserung; gleichzeitig sinkt dort die Segmentmarge etwas. Auf die Jefferies-Frage zur Rentabilität von KI erklärt Krishna, Großkunden prüften den tatsächlichen Nutzen inzwischen genauer. (nachbörslich - 4 %).SAP liefert etwas über den Prognosen. Der Cloudumsatz steigt auf 6,67 Mrd. Euro gegenüber 6,58 Mrd. Euro Konsens. Der aktuelle Cloudauftragsbestand wächst währungsbereinigt um 26 %. Für 2026 erwartet SAP den Cloudumsatz nun am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne.Details und eine Einordnung gibt es u.a. heute in der Bernecker daily:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe