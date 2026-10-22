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adesso verlängert Vorstandsvertrag mit Kristina Gerwert bis 2031 / Vorstandsmitglied für Querschnittsressorts gestaltet organisatorischen Wandel für die Agentic Era
Der Aufsichtsrat der adesso SE hat den bis 30. Juni 2027 laufenden Vorstandsvertrag von Kristina Gerwert (Jahrgang 1976) um weitere vier Jahre bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Damit sorgt der Aufsichtsrat für Kontinuität in der Führung wichtiger Querschnittsressorts. Kristina Gerwert gehört dem Vorstand seit 2023 an und leitete zuvor seit 2011 den Personalbereich von adesso. Die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin begleitete maßgeblich die erfolgreiche Entwicklung des stark wachsenden Unternehmens zum größten originär deutschen IT-Services Unternehmen. Sie verantwortet Human Resources, Marketing, Corporate Communications, Compliance, Corporate Administration, Corporate Buildings und Procurement.
Mit move AI richtet sich das Unternehmen weiter auf die Agentic Era aus. Im Mittelpunkt steht dabei, KI, Software Engineering sowie Branchen- und Prozesswissen zusammenzuführen und KI wirksam in die Wertschöpfung zu bringen. Damit wächst auch die Bedeutung organisatorischer Voraussetzungen: Kompetenzen weiterzuentwickeln, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten auf die neuen Anforderungen auszurichten und den Wandel im Unternehmen zu gestalten. Kristina Gerwert bringt dafür ihre langjährige Erfahrung aus dem Personalbereich und ein tiefgreifendes Organisationsverständnis in den Vorstand ein.
"Die KI-Transformation verändert, wie Software entsteht und wie Unternehmen Wert schaffen. Sie verlangt deshalb nicht nur technologische Kompetenz, sondern auch eine Organisation, die neue Fähigkeiten entwickelt und Veränderung wirksam gestaltet. Ich freue mich, dass Kristina Gerwert diesen Wandel auch künftig bei adesso mitgestalten wird", sagt Prof. Dr. Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats der adesso SE.
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22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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